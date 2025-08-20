‘सेट से फोटो लीक की तो कार्रवाई होगी…’ Prabhas की फिल्म रिलीज से पहले मेकर्स ने दी वॉर्निंग

  1. हिन्दी समाचार
साउथ सुपरस्टार प्रभास अपनी अपकमिंग फिल्म को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। इस फिल्म को हनु राघवपुडी बना रहे हैं। फिल्म रिलीज से पहले ही मेकर्स ने लोगों के लिए एक वॉर्निंग जारी की है, जो सेट से फोटो लीक होने पर उन्हें सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं। मेकर्स ने कहा है कि इस तरह का काम जो भी करेगा उसे साइबर अपराध माना जाएगा। उन अकाउंट को न सिर्फ रिपोर्ट करते हुए उन तस्वीरों को हटाया जाएगा बल्कि उनसे उचित तरीके से निपटा जाएगा।

मेकर्स ने जारी की वाॅर्निंग

निर्देशक हनु राघवपुडी ने अपने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, ‘हमने देखा है कि आप में से कई लोग #PrabhasHanu के सेट से तस्वीरें शेयर कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको बेहतरीन एक्सपीरियंस दे सकें। ये फोटो लीक होना टीम के मनोबल को गिराने का काम करता है। ऐसी तस्वीरें शेयर करने वाले किसी भी अकाउंट की न सिर्फ रिपोर्ट की जाएगी बल्कि उसे बंद कर दिया जाएगा। इसके अलावा इसे अपराध मानकर उचित कार्रवाई की जाएगी।’

940 के दशक पर बेस्ड होगी फिल्म

प्रभास स्टारर अपकमिंग फिल्म की बात करें तो हनु राघवपुडी की ये फिल्म 1940 के दशक पर बेस्ड होने वाली है। इस फिल्म को अस्थायी रूप से #प्रभासहनु के रूप में संदर्भित किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि फिल्म काल्पनिक होगी जिसमें प्रभास के अपोजिट फीमेल लीड के तौर पर एक्ट्रेस इमानवी नजर आएंगी।

जयाप्रदा और मिथुन चक्रवर्ती आएंगे नजर

प्रभास की इस फिल्म में जयाप्रदा और मिथुन चक्रवर्ती भी अहम किरदार में नजर आएंगे। बताया जा रहा है कि मेकर्स इसकी तैयारी में जोर-शोर से जुटे हुए हैं। यह जानकारी भी सामने आई है कि विशाल चंद्रशेखर फिल्म में म्यूजिक देंगे जबकि कृष्णकांत गाने के लिरिक्स लिखेंगे। वहीं फिल्म की सिनेमैटोग्राफी की कमान सुदीप चटर्जी के हाथ में सौंपी जाएगी

 

