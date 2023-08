Symptoms of Dehydration in the Body: अगर शरीर में दिख रहे हैं ये लक्षण तो आज और अभी से शुरु कर दें खूब पानी पीना

Symptoms of Dehydration in the Body: पानी शरीर के लिए बेहद आवश्यक है। अगर आप पर्याप्त पानी पीते है तो कई बीमारियों और दिक्कतों से बचे रहते है। वहीं अगर शरीर में पानी की कमी हो जाएं हो तो शरीर में कई दिक्कतें हो जाती है।

यूरिन इंफेक्शन, कब्ज, इनडाइजेन की परेशानी हो जाती है

पानी शरीर में पहुंचकर टॉक्सिंस को बाहर फेंकने में हेल्प करता है। शरीर के सारे बॉडी पार्ट्स भी अच्चे ढंग से काम करते है। पानी की कमी से सेहत पर बुरा असर पड़ता है। वहीं यूरिन इंफेक्शन, कब्ज, इनडाइजेन की परेशानी हो जाती है।

साथ ही चेहरे पर मुहांसे भी होने लगते है। कई बार शरीर में पानी की कमी से डिहाइड्रेशन की दिक्कत हो जाती है। अगर यूरिन नहीं हो रही है और यूरिन का कलर पीला है तो आपके शरीर में पानी की कमी के संकेत है।

थकान और सुस्ती सिर चकराने जैसे लक्षण नजर आते है

इसके अलावा मुंह से बद्बू आना पानी की कमी के कारण हो सकता है। डिहाइड्रेशन की वजह से ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। थकान और सुस्ती सिर चकराने जैसे लक्षण नजर आते है। ऐसे में खूब पानी पीना चाहिए। अगर आपको नींद अधिक आती है और हर वक्त थकान का एहसास रहता है तो भी पानी की कमी की वजह से हो सकता है।