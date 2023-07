Problem of Itching and Rashes: बारिश के मौसम में खुजली या रैशेज से हैं परेशान तो अपनाएं ये घरेलू टिप्स, छूमंतर हो जाएगी खुजली

Problem of Itching and Rashes in the Rain: मानसून सीजन चल रहा है। आये दिन हो रही बारिश में बच्चे हो या फिर बढ़े थोड़ा बहुत भीग ही जाते है। बारिश में भीगने के बाद गर्दन, हाथ, पैर या चेहरे में खुजली (Itching) होने लगती है। कभी कभी खुजली (Itching) के बाद स्किन लाल हो जाती है।

या रैशेज हो जाते है। कभी कभी तो इतनी खुजली (Itching) होती है की हल्का घाव हो जाता है। ऐसा बारिश के पानी, पसीना या कपड़े की वजह से भी हो सकता है। अगर आप भी बारिश के मौसम वाली खुजली से परेशान है तो आज हम आपको इस खुजली (Itching) को ठीक करने के लिए घरेलू उपचार बताने जा रहे है।

इस खुजली (Itching) के लिए सबसे बेहतरीन औषधी है नारियल का तेल। नारियल के तेल में एंटीबैक्टीरियल गुण मौजूद होते है। जो शरीर में होने वाली खुजली या इन्फेक्शन या स्किन रैशेज को दूर करने में कारगर होते है।

इसके अलावा नारियल तेल एक नेचुरल मॉइश्चराजर भी होता है। ये त्वचा में फिलग्रिन की मात्रा को बढ़ाता है, जो एक तरह का प्रोटीन है। इससे स्किन में नमी बनी रहती है और पीएच बैलेंस भी बना रहता है।

खुजली (Itching) को दूर करने के लिए नारियल तेल में थोड़ा कपूर मिलाकर खुजली (Itching) वाली जगह पर लगाएं। बेहतर परिणाम के लिए रात में सोने से पहले लगाएं और सुबह नहाने के बाद भी लगाएं। यह सबसे बेहतर और असरदार उपाय है।