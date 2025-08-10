  1. हिन्दी समाचार
  2. फूड
  3. Coock Tips: इस गर्मी में देर तक खाना बनाना नहीं पसंद , तो ये हैं आसानी से बनने वाले पकवान, जो तैयार होंगे सिर्फ 15 मिनट में

Coock Tips: इस गर्मी में देर तक खाना बनाना नहीं पसंद , तो ये हैं आसानी से बनने वाले पकवान, जो तैयार होंगे सिर्फ 15 मिनट में

इस  तापती गर्मी में कोई ज्यादा देर किचन में  खड़ा होना पसंद नही करता  है। इसे देखते  हुए आप हम आपके लिए कुछ ऐसे रेसिपी लाये हैं जिसे आप 15 से 20 मिनट  में बना सकेंगे।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

इस  तापती गर्मी में कोई ज्यादा देर किचन में  खड़ा होना पसंद नही करता  है। इसे देखते  हुए आप हम आपके लिए कुछ ऐसे रेसिपी लाये हैं जिसे आप 15 से 20 मिनट  में बना सकेंगे।

पढ़ें :- Rakshabandhan2025:राखी पर मिलावटी मिठाइयों से बचने के लिए घर पर बनाएँ इस खास तरीके से मिठाई ,आपका भाई हो जाएगा खुश

उपमा

सूजी से बनने वाला उपमा वैसे तो ज्यादातर लोग नाश्ते में खाना पसंद करते हैं, लेकिन यदि आप चाहें तो इसे लंच और डिनर में भी खा सकते हैं। ये आसानी से बन जाता है और इसे गर्मी के मौसम में खाने से पेट खराब होने का डर भी नहीं होता। इसे बनाने के लिए सूजी के साथ-साथ आपको राई, करी पत्ता, हरी मिर्च और अपनी पसंदीदा सब्जियों की जरूरत पड़ेगी।

पढ़ें :- Coock tips : ब्रेकफास्ट में बनाएं मूंग दाल का चीला, स्वाद के साथ ही सेहत के लिए होगा फायदेमंद

नमकीन सेवंई

खाने में काफी स्वादिष्ट लगने वाली नमकीन सेवंई को बनाना बेहद आसान है। इसे आप पहले से ही भूनकर स्टोर कर सकते हैं। ताकि जब भी सेवंई बनानी हों, तो अर्जेंट में उसे भूनने में समय बर्बाद न हो। भुनी हुई सेंवई से नमकीन सेवंई सुबह से नाश्ते से लेकर लंच और डिनर तक में बनाई जा सकती है। इसे बच्चे भी काफी चाव से खाते हैं।


दाल-चावल

कुछ हल्का बनाना है तो तैयार कीजिए अरहर की दाल और चावल। इसे बनाने के लिए आपको लगातार रसोई में खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक कुकर में दाल चढ़ा दीजिए और दूसरे कुकर में चावल। चाहें तो चावल को किसी पतीले या भगोने में तैयार कर सकते हैं। जब दाल बन जाए तो उसमें लाल मिर्च, हींग और जीरे सा तड़का लगाना है।

पढ़ें :- Coock Tips: घर पर बनाएँ रेस्टोरेंट स्टाइल चिली पनीर, उंगलियां चाटते रह जाएंगे सब

चीला

चीला  जो  की हम आपको इससे पहले भी बनाना बता दिये हैं। इसे बनाने है तो बेसन और सूजी दोनों का ही चीला आपके लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है। इन दोनों को आसानी से तैयार किया जा सकता है। इसे बनाने के लिए बेसन या सूजी में अपनी पसंदीदा सब्जियां मिक्स करें और फिर उसे दोनों तरफ से अच्छी तरह सेकें। बस चीला तैयार है।

 

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Coock Tips: इस गर्मी में देर तक खाना बनाना नहीं पसंद , तो ये हैं आसानी से बनने वाले पकवान, जो तैयार होंगे सिर्फ 15 मिनट में

Coock Tips: इस गर्मी में देर तक खाना बनाना नहीं पसंद ,...

Rakshabandhan2025:राखी पर मिलावटी मिठाइयों से बचने के लिए घर पर बनाएँ इस खास तरीके से मिठाई ,आपका भाई हो जाएगा खुश

Rakshabandhan2025:राखी पर मिलावटी मिठाइयों से बचने के लिए घर पर बनाएँ इस...

Rakshabandhan2025: रक्षाबंधन पर द‍िखना चाहती हैं एलिगेंट, ट्राई करें इस तरह के ज्‍वेलरी सेट

Rakshabandhan2025: रक्षाबंधन पर द‍िखना चाहती हैं एलिगेंट, ट्राई करें इस तरह के...

Coock tips : ब्रेकफास्ट में बनाएं मूंग दाल का चीला, स्वाद के साथ ही सेहत के लिए होगा फायदेमंद

Coock tips : ब्रेकफास्ट में बनाएं मूंग दाल का चीला, स्वाद के...

Coock Tips: घर पर बनाएँ रेस्टोरेंट स्टाइल चिली पनीर, उंगलियां चाटते रह जाएंगे सब

Coock Tips: घर पर बनाएँ रेस्टोरेंट स्टाइल चिली पनीर, उंगलियां चाटते रह...

Coock Tips: शाम की चाय के ल‍िए बेस्‍ट ऑप्‍शन हैं नमकपारे, आज ही ट्राई करें ये रेस‍िपी

Coock Tips: शाम की चाय के ल‍िए बेस्‍ट ऑप्‍शन हैं नमकपारे, आज...