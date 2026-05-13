Kaccha Aam Swasthya : बहुत अधिक मात्रा में न खाएं कच्चा आम ,  मौसमी संक्रमणों से इस प्रकार शरीर की करता है रक्षा

कच्चा आम स्वास्थ्य के लिए गुणकारी है। कच्चा आम (कैरी) स्वास्थ्य के लिए एक उत्कृष्ट सुपरफूड है, जो पोषक तत्वों, विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है।
Kaccha Aam Swasthya : कच्चा आम स्वास्थ्य के लिए गुणकारी है। कच्चा आम (कैरी) स्वास्थ्य के लिए एक उत्कृष्ट सुपरफूड है, जो पोषक तत्वों, विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। गर्मियों के मौसम में इसका सेवन शरीर को कई गंभीर समस्याओं से बचाता है।
डिहाइड्रेशन से बचाव : कच्चा आम शरीर में इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बनाए रखता है। इसका पन्ना पीने से शरीर को ठंडक मिलती है और तीव्र गर्मी या हीट स्ट्रोक का खतरा कम होता है।
पाचन तंत्र : इसमें मौजूद डाइटरी फाइबर और ऑर्गेनिक एसिड (साइट्रिक और मैलिक एसिड) पाचक रसों को सक्रिय करते हैं। यह गैस, अपच, कब्ज और एसिडिटी से राहत दिलाता है।
रोग प्रतिरोधक क्षमता (इम्युनिटी): यह विटामिन C और शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट्स का भंडार है। यह सफेद रक्त कोशिकाओं को बढ़ाकर मौसमी संक्रमणों से शरीर की रक्षा करता है।
लिवर और ह्रदय की सुरक्षा: कच्चा आम लिवर में बाइल जूस (पित्त) के स्राव को बढ़ाता है, जिससे वसा का पाचन आसान होता है। इसमें मौजूद पोटेशियम और मैग्नीशियम रक्तचाप को नियंत्रित कर हृदय रोगों के जोखिम को घटाते हैं।
मोटापा व डायबिटीज: पके आम की तुलना में इसमें कैलोरी और शुगर बहुत कम होती है। इसका कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स ब्लड शुगर लेवल को संतुलित रखने और मेटाबॉलिज्म तेज करने में मदद करता है।
रक्त की कमी दूर करना: यह पौधों से मिलने वाले नॉन-हीम आयरन के अवशोषण को बढ़ाता है, जिससे एनीमिया जैसी समस्याओं में सुधार होता है।