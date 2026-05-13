Tech Giants Sam Altman – Elon Musk :  ऑल्टमैन ने मस्क पर लगाया आरोप,कहा – मस्क ने कंपनी पर नियंत्रण करने की कोशिश की थी

Tech Giants Sam Altman – Elon Musk : टेक दिग्गज सैम ऑल्टमैन और एलन मस्क के बीच चल रहे विवाद के बीच एलन मस्क की ओर से OpenAI के खिलाफ किए गए मुकदमे में आए दिन आरोप-प्रत्यारोपों के बाद नए-नए खुलासे हो रहे हैं। अपने बचाव में गवाही देने पहुंचे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) सैम ऑल्टमैन ने टेस्ला प्रमुख पर गंभीर आरोप लगाए हैं।

उन्होंने कहा कि मस्क ने कंपनी पर नियंत्रण करने की कोशिश की थी। इतना ही नहीं उन्होंने अपनी मृत्यु के बाद कंपनी उनके बच्चों को सौंपने का सुझाव दिया। खबरों के अनुसार, सैम ऑल्टमैन ने अदालत को बताया कि एलन मस्क ने एक बार OpenAI पर स्थायी नियंत्रण चाहा था, और यह सुझाव भी दिया था कि यह नियंत्रण उनके बच्चों को सौंपा जा सकता है। यह गवाही OpenAI के मिशन, उसके संचालन और बाद में उसके व्यावसायिक स्वरूप में आए बदलाव को लेकर चल रहे विवाद के मूल में है।

ऑल्टमैन ने दिया यह जवाब

ऑल्टमैन से पूछा गया कि मस्क के इस आरोप के बारे में उनका क्या विचार है कि OpenAI के अन्य संस्थापकों ने AI मॉडल्स को बेचने के लिए एक लाभ-आधारित सहायक कंपनी शुरू करके एक चैरिटी से धन चुराया।

इस पर उन्होंने कहा, “इस तरह की बात को समझना मेरे लिए मुश्किल है। हमने दुनिया की सबसे बड़ी चैरिटी संस्थाओं में से एक की स्थापना की है। यह संस्था अविश्वसनीय काम कर रही है और आगे भी बहुत कुछ करेगी।”

तीन हफ़्ते तक चले इस मुक़दमे में ऑल्टमैन की पेशी सबसे ज़्यादा चर्चित गवाहियों में से एक थी। यह गवाही इसलिए अहम है, क्योंकि मस्क ने अपने मुक़दमे में OpenAI पर यह आरोप लगाया है कि वह ज़रूरत से ज़्यादा व्यावसायिक हो गई है और Microsoft के साथ उसकी नज़दीकी बहुत बढ़ गई है। हालाँकि, ऑल्टमैन के बयानों से यह साबित करने की कोशिश की गई है कि 2018 में कंपनी छोड़ने से पहले, मस्क ख़ुद एक समय इस संगठन पर अपना काफ़ी निजी प्रभाव जमाना चाहते थे।