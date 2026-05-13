  1. हिन्दी समाचार
  2. तकनीक
  3. Tech Giants Sam Altman – Elon Musk :  ऑल्टमैन ने मस्क पर लगाया आरोप,कहा – मस्क ने कंपनी पर नियंत्रण करने की कोशिश की थी

Tech Giants Sam Altman – Elon Musk :  ऑल्टमैन ने मस्क पर लगाया आरोप,कहा – मस्क ने कंपनी पर नियंत्रण करने की कोशिश की थी

टेक दिग्गज सैम ऑल्टमैन और एलन मस्क के बीच चल रहे विवाद के बीच एलन मस्क की ओर से OpenAI के खिलाफ किए गए मुकदमे में आए दिन आरोप-प्रत्यारोपों के बाद नए-नए खुलासे हो रहे हैं।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Tech Giants Sam Altman – Elon Musk :  टेक दिग्गज सैम ऑल्टमैन और एलन मस्क के बीच चल रहे विवाद के बीच एलन मस्क की ओर से OpenAI के खिलाफ किए गए मुकदमे में आए दिन आरोप-प्रत्यारोपों के बाद नए-नए खुलासे हो रहे हैं। अपने बचाव में गवाही देने पहुंचे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) सैम ऑल्टमैन ने टेस्ला प्रमुख पर गंभीर आरोप लगाए हैं।

पढ़ें :- Chrome browser inbuilt Gemini : क्रोम ब्राउजर में मिलेगा इनबिल्ट Gemini, भारतीय भाषाओं के समर्थन के साथ किया पेश

उन्होंने कहा कि मस्क ने कंपनी पर नियंत्रण करने की कोशिश की थी। इतना ही नहीं उन्होंने अपनी मृत्यु के बाद कंपनी उनके बच्चों को सौंपने का सुझाव दिया। खबरों के अनुसार, सैम ऑल्टमैन ने अदालत को बताया कि एलन मस्क ने एक बार OpenAI पर स्थायी नियंत्रण चाहा था, और यह सुझाव भी दिया था कि यह नियंत्रण उनके बच्चों को सौंपा जा सकता है। यह गवाही OpenAI के मिशन, उसके संचालन और बाद में उसके व्यावसायिक स्वरूप में आए बदलाव को लेकर चल रहे विवाद के मूल में है।

ऑल्टमैन ने दिया यह जवाब
ऑल्टमैन से पूछा गया कि मस्क के इस आरोप के बारे में उनका क्या विचार है कि OpenAI के अन्य संस्थापकों ने AI मॉडल्स को बेचने के लिए एक लाभ-आधारित सहायक कंपनी शुरू करके एक चैरिटी से धन चुराया।
इस पर उन्होंने कहा, “इस तरह की बात को समझना मेरे लिए मुश्किल है। हमने दुनिया की सबसे बड़ी चैरिटी संस्थाओं में से एक की स्थापना की है। यह संस्था अविश्वसनीय काम कर रही है और आगे भी बहुत कुछ करेगी।”

तीन हफ़्ते तक चले इस मुक़दमे में ऑल्टमैन की पेशी सबसे ज़्यादा चर्चित गवाहियों में से एक थी। यह गवाही इसलिए अहम है, क्योंकि मस्क ने अपने मुक़दमे में OpenAI पर यह आरोप लगाया है कि वह ज़रूरत से ज़्यादा व्यावसायिक हो गई है और Microsoft के साथ उसकी नज़दीकी बहुत बढ़ गई है। हालाँकि, ऑल्टमैन के बयानों से यह साबित करने की कोशिश की गई है कि 2018 में कंपनी छोड़ने से पहले, मस्क ख़ुद एक समय इस संगठन पर अपना काफ़ी निजी प्रभाव जमाना चाहते थे।

पढ़ें :- OpenAI Caitlin Kalinowski : OpenAI के रोबोटिक्स हेड कैटलिन कैलिनोव्स्की का इस्तीफा, अमेरिकी सरकार से इस डील पर हुए परेशान
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Tech Giants Sam Altman - Elon Musk :  ऑल्टमैन ने मस्क पर लगाया आरोप,कहा - मस्क ने कंपनी पर नियंत्रण करने की कोशिश की थी

Tech Giants Sam Altman - Elon Musk :  ऑल्टमैन ने मस्क पर...

Oppo Find X9 Ultra :  लॉन्च से पहले लीक हुए ओप्पो फाइंड X9 अल्ट्रा और Oppo Find X9 Ultra और X9s के फीचर्स और कीमत

Oppo Find X9 Ultra :  लॉन्च से पहले लीक हुए ओप्पो फाइंड...

AI के दौर में Meta का बड़ा फैसला: 20 मई तक करेगा 8 हजार कर्मचारियों की छटनी

AI के दौर में Meta का बड़ा फैसला: 20 मई तक करेगा...

Motorola Book-Style Foldable Phone :  इस दिन लॉन्च होगा मोटोरोला का पहला बुक-स्टाइल फोल्डेबल फोन ,  जानें फीचर्स और कीमत

Motorola Book-Style Foldable Phone :  इस दिन लॉन्च होगा मोटोरोला का पहला...

Amazon Great Summer Sale 2026 : अमेज़न ग्रेट समर सेल 2026 में मिल रहे बेस्ट डील्स , शानदार डिस्काउंट पर स्मार्टफोन खरीदने का सुनहरा मौका

Amazon Great Summer Sale 2026 : अमेज़न ग्रेट समर सेल 2026 में...

iPhone 18 Pro : लीक्स रिपोर्ट में खुलासा, इस बार आईफोन 18 Pro होगा सस्ता? जानें संभावित फीचर्स और कीमत

iPhone 18 Pro : लीक्स रिपोर्ट में खुलासा, इस बार आईफोन 18...