  1. हिन्दी समाचार
  2. तकनीक
  3. OpenAI Caitlin Kalinowski : OpenAI के रोबोटिक्स हेड कैटलिन कैलिनोव्स्की का इस्तीफा, अमेरिकी सरकार से इस डील पर हुए परेशान

OpenAI Caitlin Kalinowski : OpenAI के रोबोटिक्स हेड कैटलिन कैलिनोव्स्की का इस्तीफा, अमेरिकी सरकार से इस डील पर हुए परेशान

चैटजीपीटी (ChatGPT) की पैरेंट कंपनी ओपनएआई (OpenAI) में रोबोटिक्स और कंज्यूमर हार्डवेयर के प्रमुख कैटलिन कैलिनोव्स्की (Caitlin Kalinowski) ने अपना इस्तीफा दे दिया है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

 OpenAI Caitlin Kalinowski :चैटजीपीटी (ChatGPT) की पैरेंट कंपनी ओपनएआई (OpenAI) में रोबोटिक्स और कंज्यूमर हार्डवेयर के प्रमुख कैटलिन कैलिनोव्स्की (Caitlin Kalinowski) ने अपना इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने शनिवार को इसका ऐलान किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कंपनी की अमेरिकी सरकार के रक्षा विभाग के साथ हुए समझौते को लेकर उन्हें चिंता है। एक्स पोस्ट में उन्होंने लिखा कि कंपनी ने पेंटागन के गोपनीय क्लाउड नेटवर्क पर अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मॉडल तैनात करने पर सहमति देने से पहले पर्याप्त समय नहीं लिया।

पढ़ें :- हत्या में ChatGPT की भूमिका, परिवार ने OpenAI और माइक्रोसॉफ्ट पर किया मुकदमा, AI को लेकर छिड़ी वैश्विक बहस

कैलिनोव्स्की ने पहले मेटा में ऑगमेंटेड रियलिटी ग्लासेज बनाने वाली टीम का नेतृत्व किया था और नवंबर, 2024 में OpenAI में शामिल हुए। इससे पहले वह मेटा प्लेटफॉर्म्स में ऑगमेंटेड रियलिटी हार्डवेयर विकास की कमान संभाल रहे थे।

कैटलिन कैलिनोव्स्की का कहना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा में AI की भूमिका काफी अहम है लेकिन अमेरिकी नागरिकों पर बिना न्यायिक निगरानी के नजर रखना और इंसानी मंजूरी के बिना स्वायत्तता देना ऐसी सीमा हैं जिन पर इससे अधिक विचार-विमर्श होना चाहिए था। उनका कहना है कि OpenAI ने अपने AI मॉडल को पेंटागन के क्लासिफाइड क्लाउड नेटवर्क पर तैनात करने के फैसले से पहले पर्याप्त समय नहीं लिया। उन्होंने बाद में X पर एक और पोस्ट में लिखा कि मु्ख्य रूप से यह एक गवर्नेंस यानी प्रशासनिक चिंता का विषय है और ये मुद्दे इतने महत्वपूर्ण हैं कि इन पर सौदे या ऐलान जल्दबाजी में नहीं होनी चाहिए।

इस समझौते को लेकर कंपनी ने कहा, “हमारा मानना है कि पेंटागन के साथ हमारा समझौता AI के जिम्मेदार राष्ट्रीय सुरक्षा उपयोगों के लिए एक व्यावहारिक मार्ग प्रशस्त करता है, साथ ही हमारी स्पष्ट सीमाएं घरेलू निगरानी और ऑटोनॉमस हथियारों में उसकी तकनीक के उपयोग को रोकती है।”

पढ़ें :- AI Conference 2025 : Microsoft CEO सत्य नडेला दिसंबर में आएंगे भारत, एआई कॉन्फ्रेंस में होंगे शामिल
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Google Pixel 11 : बेहतरीन फीचर्स के साथ धूम मचाएगा गूगल पिक्सेल 11 , जानें लॉन्च डेट और कीमत

Google Pixel 11 : बेहतरीन फीचर्स के साथ धूम मचाएगा गूगल पिक्सेल...

Sundar Pichai New Package : अल्फाबेट ने सुंदर पिचाई के लिए तय किया नया पैकेज,  जानें वेतन में कितनी हुई बढ़ोतरी

Sundar Pichai New Package : अल्फाबेट ने सुंदर पिचाई के लिए तय...

OpenAI Caitlin Kalinowski : OpenAI के रोबोटिक्स हेड कैटलिन कैलिनोव्स्की का इस्तीफा, अमेरिकी सरकार से इस डील पर हुए परेशान

OpenAI Caitlin Kalinowski : OpenAI के रोबोटिक्स हेड कैटलिन कैलिनोव्स्की का इस्तीफा,...

6.8 इंच HD+ LCD डिस्प्ले और MediaTek Dimensity 6300 SoC के साथ भारत में लॉन्च, चेक करें डिटेल्स

6.8 इंच HD+ LCD डिस्प्ले और MediaTek Dimensity 6300 SoC के साथ...

एमडीए के डंडे वाले जेई का कहर दो मजदूरों के हाथ पैर टूटे, अस्पताल में भर्ती

एमडीए के डंडे वाले जेई का कहर दो मजदूरों के हाथ पैर...

iPhone 17e स्मार्टफोन भारत में लॉन्च, A19 चिप और 6.1 इंच सुपर रेटिना XDR OLED डिस्प्ले जैसे फीचर्स से है लैस

iPhone 17e स्मार्टफोन भारत में लॉन्च, A19 चिप और 6.1 इंच सुपर...