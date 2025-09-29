‘मंदिर के बाहर गैर-हिंदू प्रसाद बेचता मिले तो जितना पीटना है पीटो…’ पूर्व भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर की विवादित अपील

  1. हिन्दी समाचार
Pragya Singh Thakur's controversial statement: भोपाल की पूर्व भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर अपने एक बयान को लेकर फिर सुर्खियों में आ गयी हैं। प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने एक कार्यक्रम में लोगों से कहा कि लोगों को गैर हिंदुओं से प्रसाद नहीं खरीदना चाहिए और न ही मंदिर में प्रवेश व प्रसाद बेचने की अनुमति मिलनी चाहिए। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर कोई गैर-हिंदू व्यक्ति मंदिर के बाहर प्रसाद बेचता मिले तो उसकी पिटाई करो।

By Abhimanyu 
Updated Date

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने यह टिप्पणी रविवार को विश्व हिंदू परिषद के एक कार्यक्रम में की। साध्वी प्रज्ञा ने लोगों से कहा कि अगर आपको कोई गैर-हिंदू व्यक्ति मंदिर के बाहर प्रसाद बेचता हुआ मिले तो उसकी जितनी हो सके, उतनी पिटाई करो और फिर शासन के हवाले कर दो। उन्होंने आगे कहा कि श्रद्धालुओं को गैर-हिंदू विक्रेताओं से प्रसाद खरीदने से मना कर देना चाहिए। गैर-हिंदू लोगों को इसे बेचने या मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए।

पूर्व भाजपा सांसद ने लोगों से ग्रुप बनाकर मंदिरों के आस-पास के प्रसाद विक्रेताओं की जांच करने और प्रसाद बेचने वाला गैर-हिंदू लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील की। इस दौरान प्रज्ञा ठाकुर ने लोगों से घरों में हथियार रखने की अपील को दोहराया। उन्होंने कहा कि लोगों को अपने घरों में हथियार रखने चाहिए। हथियार धारदार रखे जाएं ताकि परिवार अपनी रक्षा कर सकें। अगर दुश्मन आपके घर की दहलीज पार करे तो उसे दो टुकड़े कर दो।

