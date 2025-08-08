  1. हिन्दी समाचार
रक्षाबंधन जो की भाई बहन के प्यार का प्रतीक होता है इस दिन हर बहने अपने भाई को राखी बांधकर रक्षा करने की मन्नत मांगती है। इस दिन हर बहने सजती सवरती हैं। क्या आप भी इस रक्षाबंधन पर अपने लुक को बेहद  खूबसूरत पाना चाहती हैं

By Aakansha Upadhyay 
पढ़ें :- Rakshabandhan2025:राखी पर मिलावटी मिठाइयों से बचने के लिए घर पर बनाएँ इस खास तरीके से मिठाई ,आपका भाई हो जाएगा खुश

मार्केट की बात करें तो जरूरी नहीं कि हर बार सोने या डायमंड की ज्‍वेलरी ही पहनी जाए, आप चाहें तो ऑक्सीडाइज्ड, कुंदन, पोल्की या मीना ज्‍वेलरी से भी अपने लुक को क्लासी बना सकती हैं। इस स्पेशल दिन क्यों न आप भी अपने स्टाइल में थोड़ा रॉयल टच जोड़ें। आज हम आपको ऐसे ज्‍वेलरी सेट्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो रक्षाबंधन के मौके पर आपके इंडियन लुक को और भी खास बना देंगे।

पोल्की ज्‍वेलरी सेट

इस तरह की ज्‍वेलरी कुंदन से मिलती-जुलती होती है। हालांक‍ि इसका लुक थोड़ा रस्टिक और एंटीक होता है। अगर आप एथनिक ड्रेस पहन रहीं हैं और उसमें सबसे अलग द‍िखना चाहती हैं ऐसे में ये आपके लिए बेस्ट है

पर्ल सेट

पढ़ें :- Coock tips : ब्रेकफास्ट में बनाएं मूंग दाल का चीला, स्वाद के साथ ही सेहत के लिए होगा फायदेमंद

मोती की  ज्‍वेलरी सेट जिसे आज के समय में खूब पसंद किया जाता है। ये हर तरह के और हर रंग के कपड़ों पर मैच कर जाती है। इसे पहनेंगी तो आपको ये बेहद एलिगेंट और रॉयल फील देगा। अगर आप सिंपल लेकिन ग्रेसफुल लुक चाहती हैं तो मोती का सेट जरूर ट्राई करें।

कुंदन ज्‍वेलरी सेट

आपको बता दें क‍ि कुंदन  का नाम आते ही रॉयलटी झलकने लगती है। अगर आप साड़ी या लहंगे में क्लासिक लुक चाहती हैं, तो कुंदन का सेट आपके ल‍िए परफेक्ट रहेगा। ये द‍िखने में भी थोड़ा हैवी लगता है और खास मौकों पर तो खूब जचता भी है।

ऑक्सीडाइज्ड ज्‍वेलरी सेट

आज के समय में ज्‍यादातर लड़क‍ियां ऑक्‍सीडाइज्‍ड ज्‍वेलरी सेट पहनना पसंद करती हैं। ये छोटी मोटी पार्टी के ल‍िए एक बेहतरीन ऑप्‍शन है। अगर आप इंडो वेस्‍टर्न पहन रहीं हैं तो आप इस तरह की ज्‍वेलरी सेट पहन सकती हैं। ये आपके लुक को और स्‍टाइल‍िश बना सकती हैं।

पढ़ें :- Beauty Care: इन चीजों को भूलकर भी त्वचा पर लगाने से बचें  ,डर्मेटोलॉजिस्ट ने कहा- ये "Glowing Skin के लिए हो सकता है घातक

 

 

