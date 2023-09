What to do if your tongue gets burnt: जल्दी जल्दी के चक्कर में चाय पीते या फिर कुछ खाते जल जाएं जीभ तो सबसे पहले फॉलो करें ये घरेलू टिप्स

What to do if your tongue gets burnt: : कभी कभी स्कूल, कॉलेज या फिर ऑफिस या कहीं भी जाने की जल्दी हो तो अक्सर जल्दी जल्दी खाने के चक्कर में जीभ जल जाती है। खासकर चाय के साथ ज्यादातर ऐसा होता है। सुबह सुबह जल्दी में चाय पीते समय जीभ जल जाती है। आज हम आपको कुछ टिप्स बताने जा रहे हैं जब आप की जीभ जल जाएं तो क्या करें।

ठंडे पानी में डुबोकर आईसक्यूब चूसने से भी जीभ की जलन कम होती है

अगर जल्दी जल्दी में चाय पीते समय जीभ जल जाए तो सबसे पहले एक गिलास में ठंडा पानी लें और धीरे धीरे सिप करने से जलन में आराम मिलेगी। ठंडा पानी जीभ के जले हुए हिस्से को ठंडक करता जिससे जलन कम होती है। ठंडे पानी में डुबोकर आईसक्यूब चूसने से भी जीभ की जलन कम होती है। ठंडे पानी में नमक मिलाकर गरारा करने से भी जलन और दर्द में आराम मिलती है।

घी की एक पतली से परत जीभ पर लगा लें इससे जीभ की जलन में आराम मिलेगा

इसके अलावा जीभ के जलने पर दही या फिर दूध पीने से भी आराम मिलता है। दूध और दही में पाये जाने वाले प्रोबायोटिक्स जीभ को ठंडा कर सकते हैं। अगर जीभ जल गई हो तो आप घी की मदद ले सकते है। इसके लिए घी की एक पतली से परत जीभ पर लगा लें इससे जीभ की जलन में आराम मिलता है। घी में वसा मौजूद होता है जो जीभ की सतह को कोमल बनाती है और जलन को भी कम करती है। इसके अलावा घी एंटी बैक्टीरियल गुण भी पाये जाते है जो जीभ के जले हुए हिस्से में संक्रमण से बचाते है।