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आधी रात को छात्रों के नाम वीडियो संदेश जारी कर बोले पीएम मोदी- पेपर लीक पर कैबिनेट सख्त फैसला लेगी

PM Modi's video message on the Students Protests : देशभर में NEET पेपर लीक के खिलाफ और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस मुद्दे पर सीजेपी और बाकी प्रदर्शनकारियों को विपक्ष का पूरा समर्थन मिल रहा है। जिससे मोदी सरकार पूरी तरह बैकफुट पर नजर आ रही है। वहीं, पीएम नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को आधी रात 12 बजे छात्रों के लिए वीडियो संदेश जारी किया। जिसमें उन्होंने पेपर लीक के खिलाफ कड़ी सजा का प्रावधान करने वाला कानून बनाने की बात कही।

By Abhimanyu 
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PM Modi’s video message on the Students Protests : देशभर में NEET पेपर लीक के खिलाफ और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस मुद्दे पर सीजेपी और बाकी प्रदर्शनकारियों को विपक्ष का पूरा समर्थन मिल रहा है। जिससे मोदी सरकार पूरी तरह बैकफुट पर नजर आ रही है। वहीं, पीएम नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को आधी रात 12 बजे छात्रों के लिए वीडियो संदेश जारी किया। जिसमें उन्होंने पेपर लीक के खिलाफ कड़ी सजा का प्रावधान करने वाला कानून बनाने की बात कही।

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पीएम मोदी ने एक्स पर जारी वीडियो संदेश में कहा, “फ्रेंड्स मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक अब तक, पिछले ढाई महीनों में कई कदम उठाए हैं। गुनहगारों को पकड़ा है, वे जेल में हैं। हमारी जिम्मेदारी थी कि छात्रों का साल बर्बाद न हो, इसलिए कम समय में 22 लाख छात्रों का एग्जाम कराया। 19 जुलाई को रिजल्ट भी आ गया।” उन्होंने कहा, “हम इतने से संतोष करने वाले नहीं हैं। इसलिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का निर्देश दिया है। विभागों ने देर रात मुझे मसौदा भेजा है। इसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान हैं। इस पर शुक्रवार को कैबिनेट के बीच चर्चा होगी।”

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