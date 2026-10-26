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लखनऊ में अंधाधुंध फायरिंग में दो लोगों की मौके पर मौत, एक को परिजनों ने अस्पताल पहुंचाया, पुलिस ने आरोपी को लिया हिरासत में

यूपी की राजधानी लखनऊ सआदतगंज थाने (Saadatganj Police Station) में आने वाले नौबस्ता में सोमवार को दो पक्षों में हुआ विवाद। इसके बाद अंधाधुंध फायरिंग में तीन लोगों को लगी गोली है। जिसमें दो लोगों की मौके पर मौत एक को परिजनों ने अस्पताल पहुंचाया है। मौके पर निहत्थे पहुंचे सिपाही कार्तिक ने अपराधी को दौड़कर पकड़ा।

By santosh singh 
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लखनऊ। यूपी की राजधानी लखनऊ सआदतगंज थाने (Saadatganj Police Station) में आने वाले नौबस्ता में सोमवार को दो पक्षों में हुआ विवाद। इसके बाद अंधाधुंध फायरिंग में तीन लोगों को लगी गोली है। जिसमें दो लोगों की मौके पर मौत एक को परिजनों ने अस्पताल पहुंचाया है। मौके पर निहत्थे पहुंचे सिपाही कार्तिक ने अपराधी को दौड़कर पकड़ा। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है।

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