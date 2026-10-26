लखनऊ में अंधाधुंध फायरिंग में दो लोगों की मौके पर मौत, एक को परिजनों ने अस्पताल पहुंचाया, पुलिस ने आरोपी को लिया हिरासत में

लखनऊ। यूपी की राजधानी लखनऊ सआदतगंज थाने (Saadatganj Police Station) में आने वाले नौबस्ता में सोमवार को दो पक्षों में हुआ विवाद। इसके बाद अंधाधुंध फायरिंग में तीन लोगों को लगी गोली है। जिसमें दो लोगों की मौके पर मौत एक को परिजनों ने अस्पताल पहुंचाया है। मौके पर निहत्थे पहुंचे सिपाही कार्तिक ने अपराधी को दौड़कर पकड़ा। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है।

लखनऊ के सआदतगंज में ताबड़तोड़ फायरिंग, दो लोगों की मौत, एक व्यक्ति गंभीर घायल है, पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया

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