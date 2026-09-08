  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. तेलंगाना में IAS नवीन मित्तल के PS राजू का हार्ट अटैक से निधन, मंत्री जी देते रहे CPR, लेकिन नहीं बचाई जा सकी जान

तेलंगाना में IAS नवीन मित्तल के PS राजू का हार्ट अटैक से निधन, मंत्री जी देते रहे CPR, लेकिन नहीं बचाई जा सकी जान

तेलंगाना विधानसभा परिसर (Telangana Legislative Assembly complex) में स्पेशल चीफ सेक्रेटरी नवीन मित्तल (Principal Secretary Navin Mittal) के पर्सनल सेक्रेटरी राजू (Personal Secretary Raju) की हार्ट अटैक से मौत हो गई।

By santosh singh 
Updated Date

नई​ दिल्ली। तेलंगाना विधानसभा परिसर (Telangana Legislative Assembly complex) में स्पेशल चीफ सेक्रेटरी नवीन मित्तल (Principal Secretary Navin Mittal) के पर्सनल सेक्रेटरी राजू (Personal Secretary Raju) की हार्ट अटैक से मौत हो गई। मंत्री वकीटी श्रीहरि (Telangana Minister Vakiti Srihari) ने उन्हें बचाने के लिए CPR भी दिया, लेकिन पर्सनल सेक्रेटरी राजू (Personal Secretary Raju) की जान नहीं बचाई जा सकी।

पढ़ें :- अमेरिका दौरे को केंद्र की मंजूरी नहीं, लंदन से लौटेंगे रेवंत रेड्डी: बोले- युवाओं का भविष्य राजनीति से ऊपर

दरअसल नवीन मित्तल के पीएस अचानक बेहोश होकर गिर पड़े। जिसके बाद वहां अफरा-तफरी मच गई। मंत्री वकिटी श्रीहरि नो बिना देर किए उन्हें सीपीआर देना शुरू किया। उसके बाद उन्होंने मेडिकल स्टाफ को बुलाया और पीएस को तुरंत एंबुलेंस में अस्पताल ले जाया गया।मंत्री का इस तरह से तुरंत मदद करना लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। मुश्किल समय में मदद करने से लोगों का ध्यान खींचा है।

पढ़ें :- पीएम मोदी के 'एडिटेड वीडियो' मामले में मेटा इंडिया हेड पर FIR दर्ज

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

तृषा विवाद पर भड़कीं कंगना रनौत, कहा- 'महिलाओं को बदनाम करना पुराना हथकंडा'

तृषा विवाद पर भड़कीं कंगना रनौत, कहा- 'महिलाओं को बदनाम करना पुराना...

तेलंगाना में IAS नवीन मित्तल के PS राजू का हार्ट अटैक से निधन, मंत्री जी देते रहे CPR, लेकिन नहीं बचाई जा सकी जान

तेलंगाना में IAS नवीन मित्तल के PS राजू का हार्ट अटैक से...

CJP प्रदर्शन में गए छात्र अक्षत त्रिपाठी को गौतमबुद्ध यूनिवर्सिटी ने थमाया 5 लाख रुपये का नोटिस, SFI ने खोला मोर्चा

CJP प्रदर्शन में गए छात्र अक्षत त्रिपाठी को गौतमबुद्ध यूनिवर्सिटी ने थमाया...

मणिपुर के संगीतकार की हत्या पर राहुल गांधी का अमित शाह से सवाल, आज दिल्ली में रहने वाला हर नॉर्थ-ईस्ट का परिवार यही पूछ रहा है, क्या हम सुरक्षित हैं?

मणिपुर के संगीतकार की हत्या पर राहुल गांधी का अमित शाह से...

Bigg Boss 20 : मैरी कॉम का छलका दर्द, खुद को बेबस बताते हुए बोलीं- ‘मैं मणिपुर के लिए कुछ नहीं कर सकी'

Bigg Boss 20 : मैरी कॉम का छलका दर्द, खुद को बेबस...

संयुक्त राष्ट्र के नए नक्शे पर बड़ा विवाद, अक्साई चिन और अरुणाचल प्रदेश को दिखाया विवादित, असम सीमा से नगालैंड भी गायब

संयुक्त राष्ट्र के नए नक्शे पर बड़ा विवाद, अक्साई चिन और अरुणाचल...