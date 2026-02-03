अगले चुनाव में जनता बुल और बुलडोज़र दोनों का इलाज कर देगी...अखिलेश यादव का भाजपा सरकार पर बड़ा हमला

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक वीडियो शेयर कर भाजपा सरकार पर बड़ा हमला बोला है। दरअसल, वीडियो में देख रहा है कि, सांड एक युवती पर हमला कर रहा है और लोग युवती को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस हमले में महिला बाल-बाल मच गयी। अखिलेश यादव ने कहा कि, ये AI जेनरेटेड वीडियो नहीं है। जिन्होंने अपना नागरिक धर्म निभाया और बच्ची को बचाया, वे सभी प्रशंसा के पात्र हैं।

अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, अगले चुनाव में जनता बुल और बुलडोज़र दोनों का इलाज कर देगी। ये भाजपाई सत्ताधीश कभी अपनी सिक्योरिटी छोड़कर सड़क पर पैदल चलें तो यही सांड उन्हें हवा में उछाल देगा।

उन्होंने आगे कहा, 14 दिन में समस्या के समाधान का जुमला 14 साल में भी पूरा नहीं होगा। भाजपाई झूठ के सुपर स्टॉकिस्ट हैं। झूठ भाजपा की राजनीति की बुनियाद है। जिन्होंने अपना नागरिक धर्म निभाया और बच्ची को बचाया, वे सभी प्रशंसा के पात्र हैं। विशेष: ये AI जेनरेटेड नहीं है।