  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. बढ़ते ठंड को देखते हुए सीएम योगी ने दिया बड़ा आदेश, कक्षा एक से 12 तक के सभी स्कूल एक जनवरी तक बंद

बढ़ते ठंड को देखते हुए सीएम योगी ने दिया बड़ा आदेश, कक्षा एक से 12 तक के सभी स्कूल एक जनवरी तक बंद

यूपी में  बढ़ते हुए  ठंड और शीतलहर को देखते हुए  सीएम  योगी आदित्यनाथ ने बड़ा आदेश दिया है। सीएम ने प्रदेश के सभी बोर्डों (ICSE, CBSE और यूपी बोर्ड) के कक्षा 12वीं तक के स्कूलों को 1 जनवरी तक बंद करने का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर  कहा कि शीतलहर के दौरान बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि है, इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस दौरान स्कूल पूरी तरह से बंद रखे जाएंगे।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

UP Weather : यूपी में  बढ़ते हुए  ठंड और शीतलहर को देखते हुए  सीएम  योगी आदित्यनाथ ने बड़ा आदेश दिया है। सीएम ने प्रदेश के सभी बोर्डों (ICSE, CBSE और यूपी बोर्ड) के कक्षा 12वीं तक के स्कूलों को 1 जनवरी तक बंद करने का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर  कहा कि शीतलहर के दौरान बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि है, इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस दौरान स्कूल पूरी तरह से बंद रखे जाएंगे।

पढ़ें :- एक साल में एक करोड़ ‘लखपति दीदी’ तैयार करने का लक्ष्य, गांव-गांव पहुंचेगा स्वावलंबन अभियान : सीएम योगी

 मैदान में उतरें अफसर, सुनिश्चित करें व्यवस्थाएं – सीएम 

मुख्यमंत्री ने शासन और प्रशासन के आला अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे स्वयं क्षेत्रों में भ्रमणशील रहकर जमीनी हकीकत का जायजा लें। सीएम ने कहा कि भीषण ठंड को देखते हुए कहा कि सार्वजनिक स्थलों पर अलाव और कंबलों कि व्यवस्था को सुनिशचित किया जाए।

 सीएम ने दिए ये निर्देश 

प्रदेश में कोई भी व्यक्ति कड़ाके की ठंड में खुले में सोने को मजबूर न हो।
 – सभी रैन बसेरों में बिछौने, कंबल और साफ-सफाई समेत सभी आवश्यक सुविधाएं पुख्ता की जाएं।
 – अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि जरूरतमंदों को समय पर राहत सामग्री और आश्रय प्राप्त हो।

पढ़ें :- सीएम योगी, बोले- बेहतर पुलिसिंग के लिए जनता से संवाद करें, जनप्रतिनिधियों के फोन उठाएं अफसर

 प्राइमरी से 12 वीं तक के सभी विद्यालय 1 जनवरी तक बंद

डीएम लखनऊ ने दिए आदेश घना कोहरा , तापमान ,और गलन को देखते हुए यूपी में प्री प्राइमरी से कक्षा 12 वीं तक के सभी विद्यालय 1 जनवरी तक बंद रहेंगे। जिलाधिकारी विशाख जी ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी के अनुसार, राजधानी में शीतलहर, घना कोहरा होने एवं मौसम विभाग के पूर्वानुमान को देखते रखते हुए यह फैसला लिया गया है। कक्षा प्री-प्राइमरी से कक्षा-12 तक संचालित सभी परिषदीय, प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय,सहायता प्राप्त विद्यालय व सभी बोर्डो से मान्यता प्राप्त विद्यालयों,कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों, राजकीय, अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में 29 दिसंबर से 1 जनवरी 2026 तक अवकाश रहेगा।

37 जिलों में सोमवार को घने कोहरे का अलर्ट

उत्तर प्रदेश में हो रही भीषण ठंड लोगों  कि हाल खराब कर  रखी है । पहाड़ों पर हुई बर्फबारी और वहां से आ रही सर्द पछुआ हवाओं के साथ घना कोहरा लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि प्रदेश में अगले तीन दिन तक ऐसे घना कोहरा बना रहेगा ।
सोमवार के लिए प्रदेश के 37 जिलों में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर समेत 12 जिलों में दिन के तापमान में भारी गिरावट यानी शीत दिवस की चेतावनी जारी किया गया है।

रविवार को घने कोहरे की वजह से आगरा, प्रयागराज, कानपुर और सहारनपुर में दृश्यता शून्य हो गई। वहीं फतेहपुर में 10 मी., मेरठ में 15 मी. और हमीरपुर में 20 मीटर दृश्यता दर्ज हुई। 6.7 डिग्री न्यूनतम तापमान के साथ मेरठ और इटावा में सबसे ठंडी रात रही।
आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश में अगले तीन दिनों तक ठंड और कोहरे से राहत के आसार नहीं हैं। अगले तीन दिनों के लिए प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में कोहरे का प्रकोप रहेगा। इसके बाद दिन में हल्की धूप और पारे में मामूली बढ़त से राहत की परिस्थितियां बनेंगी।

पढ़ें :- जी राम जी के फायदे बताने के लिए गांव-गांव लगेगी चौपाल, विकसित भारत की संकल्पना साकार करने के सीएम योगी ने दिए निर्देश

इन जिलों में अति शीत दिवस की चेतावनी

प्रयागराज, वाराणसी, भदोही, बहराइच, सीतापुर, हरदोई, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अयोध्या व आसपास के इलाकों में।

दो जनवरी से बदले हुए समय पर खुलेंगे स्कूल

यूपी में भीषण ठंड को देखते हुए माध्यमिक विद्यालयों का समय बदल दिया गया है। 29 दिसंबर से बदले हुए समय पर स्कूल खुलेंगे। स्कूलों के खुलने का नया समय सुबह दस बजे से लेकर शाम तीन बजे तक होगा। पहले यह समय साढ़े नौ बजे से साढ़े तीन बजे तक था। जिसे अब बदल दिया गया है।
इस तरह विद्यालयों का समय एक घंटे कम हो गया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉ. महेंद्र देव की ओर से जारी आदेश प्रदेश के सभी माध्यमिक विद्यालय पर लागू होगा। निदेशक ने सभी डीआईओएस को अगले आदेश तक यही समय बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। हालांकि सीएम योगी के द्वारा एक जनवरी तक 12वीं तक के बच्चों के अवकाश के बाद अब यह आदेश दो जनवरी से प्रभावी होगा।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

बढ़ते ठंड को देखते हुए सीएम योगी ने दिया बड़ा आदेश, कक्षा एक से 12 तक के सभी स्कूल एक जनवरी तक बंद

बढ़ते ठंड को देखते हुए सीएम योगी ने दिया बड़ा आदेश, कक्षा...

Unnao Rape Case: सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से लगा बड़ा झटका; हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई रोक

Unnao Rape Case: सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से लगा बड़ा झटका; हाईकोर्ट...

VIDEO: रामपुर में ओवरलोडेड ट्रक डिवाइडर से टकराकर बोलेरो पर पलटा; ड्राइवर की मौत, कार पर लिखा था- उत्तर प्रदेश सरकार

VIDEO: रामपुर में ओवरलोडेड ट्रक डिवाइडर से टकराकर बोलेरो पर पलटा; ड्राइवर की...

UP Rain Alert: नए साल पर बारिश में भीगने को रहें तैयार; मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

UP Rain Alert: नए साल पर बारिश में भीगने को रहें तैयार;...

UP School Closed : कड़ाके की ठंड और कोहरे ने इस जिले में कक्षा 8 तक के स्कूलों में लगाया ताला, जानें कब खुलेंगे ?

UP School Closed : कड़ाके की ठंड और कोहरे ने इस जिले...

Cough Syrup Case: अखिलेश, बोले-बिना किसी दबाव के असली गुनाहगारों को पकड़िए, प्रधान-नगरी वाराणसी का ये हाल तो बाक़ी सब समझ सकते हैं?

Cough Syrup Case: अखिलेश, बोले-बिना किसी दबाव के असली गुनाहगारों को पकड़िए,...