IND vs AFG 3rd ODI Live : आज अफगानिस्तान के खिलाफ क्लीन स्वीप करने उतरेगी टीम इंडिया, जानें- कब और कहां देख पाएंगे लाइव मैच

IND vs AFG 3rd ODI Live : भारत बनाम अफ़गानिस्तान, तीसरा और आखिरी वनडे आज चेन्नई में खेला जाना है। इस सीरीज में मेजबान भारत 2-0 से आगे है। ऐसे में उनकी कोशिश सीरीज में क्लीन स्वीप की होगी। दूसरी तरफ, मेहमान टीम अपनी लाज बचाने उतरेगी। अगर वह तीसरे वनडे में जीत दर्ज करते हैं तो अफगानिस्तान पहली बार भारत के खिलाफ कोई मैच जीतेगा। आइये जानते हैं कि भारत बनाम अफगानिस्तान फाइनल वनडे मैच कब और कहां खेला जाएगा? और इस मैच को कैसे लाइव देख सकेंगे-
IND vs AFG 3rd ODI Live : भारत बनाम अफ़गानिस्तान, तीसरा और आखिरी वनडे आज चेन्नई में खेला जाना है। इस सीरीज में मेजबान भारत 2-0 से आगे है। ऐसे में उनकी कोशिश सीरीज में क्लीन स्वीप की होगी। दूसरी तरफ, मेहमान टीम अपनी लाज बचाने उतरेगी। अगर वह तीसरे वनडे में जीत दर्ज करते हैं तो अफगानिस्तान पहली बार भारत के खिलाफ कोई मैच जीतेगा। आइये जानते हैं कि भारत बनाम अफगानिस्तान फाइनल वनडे मैच कब और कहां खेला जाएगा? और इस मैच को कैसे लाइव देख सकेंगे-
IND vs AFG : भारत बनाम अफ़गानिस्तान तीसरा वनडे कब खेला जाएगा?
भारत बनाम अफ़गानिस्तान तीसरा वनडे शनिवार (20 जून) को खेला जाएगा।
IND vs AFG : भारत बनाम अफ़गानिस्तान तीसरा वनडे कितने बजे शुरू होगा?
भारत बनाम अफ़गानिस्तान तीसरा वनडे दोपहर 1:30 बजे (IST) शुरू होगा। मैच शुरू होने के तय समय से आधे घंटे पहले टॉस होगा।
IND vs AFG : भारत बनाम अफ़गानिस्तान तीसरा वनडे कहां खेला जाएगा?
भारत बनाम अफ़गानिस्तान तीसरा वनडे चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा।
IND vs AFG : भारत बनाम अफ़गानिस्तान तीसरा वनडे किस टीवी चैनल पर लाइव टेलीकास्ट होगा?
भारत बनाम अफ़गानिस्तान तीसरा वनडे स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर दिखाया जाएगा।
IND vs AFG : भारत बनाम अफ़गानिस्तान तीसरा वनडे की लाइव स्ट्रीमिंग कहाँ देख सकते हैं?
भारत बनाम अफ़गानिस्तान तीसरा वनडे की लाइव स्ट्रीमिंग JioHotstar पर उपलब्ध होगी।