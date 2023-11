IND vs AUS 1st T20I : बेकार गया रिंकू सिंह का लंबा छक्का, टीम इंडिया को ऐसे ही मिल गयी जीत

IND vs AUS 1st T20I : भारत और ऑस्ट्रेलिया (India vs Australia) के बीच गुरुवार को 5 टी-20 मैचों की सीरीज का पहला मैच खेला गया है। विशाखापट्टनम के डॉ. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस मैच में भारत ने 2 विकेट से रोमांचक जीत हासिल की। इसी के साथ भारत ने सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है। वहीं, इस मैच में एक बार फिर रिंकू सिंह (Rinku Singh) ने अपने प्रदर्शन से सबका दिल जीत लिया, लेकिन मैच की आखिरी गेंद पर उनका लंबा छक्का टीम के काम न आ सका और टीम ऐसे ही जीत मिल गयी।

दरअसल, भारत को मैच के आखिरी ओवर में 6 गेंदों पर सात रन चाहिए थे। 20वें ओवर में गेंदबाजी करने आए शॉन एबॉट की पहली गेंद पर रिंकू सिंह (Rinku Singh) ने चौका मारा। इसके बाद टीम को 5 गेंदों पर 5 रन चाहिए थे। इसके बाद रिंकू बाई पर एक रन दौड़ गए। अब 4 गेंदों पर 4 की जरूरत थी। लेकिन मैच में रोमांचक मोड़ तब आया, जब अक्षर पटेल तीसरी गेंद पर कॉट एंड बोल्ड हो गए। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में आए रवि बिश्नोई एक रन चुराने के चक्कर में चौथी गेंद पर रन आउट हो गए। अब इसके बाद 2 गेंदों पर 2 रन चाहिए थे। ओवर की पांचवीं गेंद पर अर्शदीप सिंह दो रन लेने के चक्कर में रन आउट हो गए।

A nail-biting finish but plenty of pleasant faces in and out of the dressing room in Vizag 😃👌

Some BTS from #TeamIndia‘s win against Australia in Vizag 📽️🏟️#INDvAUS | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/TL67wcXavQ

— BCCI (@BCCI) November 24, 2023