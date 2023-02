Ind Vs Aus 1st Test Day 3 LIVE: नागपुर टेस्ट जीतने से टीम इंडिया 2 कदम दूर, अश्विन-जडेजा की फिरकी में घूमे कंगारू

नागपुर । टीम इंडिया (Team India) नागपुर टेस्ट (Nagpur Test) में जीत की ओर बढ़ चली है। भारतीय टीम को जीत के लिए अब सिर्फ दो विकेट ही चाहिए। अश्विन-जडेजा (Ashwin-Jadeja) के बाद अब अक्षर पटेल को भी विकेट मिल गया है। ऑस्ट्रेलिया के 8 विकेट गिर गए हैं। वह भारत की लीड से अभी भी 140 रन दूर है।

.@akshar2026 joins the wicket-taking party 🎉

Australia lose their 8️⃣th wicket as Todd Murphy gets out.

Follow the match ▶️ https://t.co/SwTGoyHfZx…#TeamIndia | #INDvAUS | @mastercardindia pic.twitter.com/MwGibiBLVA

