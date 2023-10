IND vs AUS Match: भारत की जर्सी में Jarvo की हुई एंट्री, फिर विराट कोहली ने कुछ ऐसा, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

Jarvo is Back: आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 में भारत और ऑस्ट्रेलिया अपना पहला मैच खेल रहे हैं। इस मैच के दौरान एक क्रिकेट फैन ने कुछ ऐसा किया, जो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। इस दौरान भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली की कुछ तस्वीरें सामने आयी। जिसमें वह उस क्रिकेट फैन से कुछ कहते नजर आए।

दरअसल, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे वर्ल्ड कप मुकाबले के शुरुआत में इंग्लिश क्रिकेट फैन जार्वो-69 (Jarvo) एक बार फिर मैदान के एंट्री हुई। यह मजेदार वाकिया तब हुआ, जब दोनों टीमों के खिलाड़ी मैदान में पहुंचे ही थे। जार्वो ने नंबर 69 की भारतीय टीम की जर्सी ही पहन रखी थी। यह क्रिकेट फैन स्टेडियम सिक्योरिटी को चकमा देकर भारतीय खिलाड़ियों पास पहुंच गया।

The chat between Virat Kohli and Jarvo.pic.twitter.com/MWLk3BnF4v

— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) October 8, 2023