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IND vs ENG 1st ODI Live : आज पहले वनडे में दिखेगा रोहित-कोहली का जलवा, जानें- कब और कहां देख पाएंगे लाइव मैच

IND vs ENG 1st ODI Live : आज (14 जुलाई) से भारत और इंग्लैंड के बीच तीन वनडे मैचों की सीरीज का आगाज होने जा रहा है। सीरीज का पहला मैच बर्मिंघम में खेला जाना है। इस मैच में भारत की कमान शुभमन गिल के हाथों में होगी, जबकि विराट कोहली, रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह जैसे स्टार खिलाड़ी इस सीरीज का हिस्सा हैं। ऐसे में फैंस वनडे सीरीज को लेकर काफी उत्साहित हैं। आइये जानते हैं कि भारत बनाम इंग्लैंड, पहला वनडे मैच कब और कहां खेला जाएगा? और इस मैच को लाइव कैसे देख सकेंगे-

By Abhimanyu 
Updated Date

IND vs ENG 1st ODI Live : आज (14 जुलाई) से भारत और इंग्लैंड के बीच तीन वनडे मैचों की सीरीज का आगाज होने जा रहा है। सीरीज का पहला मैच बर्मिंघम में खेला जाना है। इस मैच में भारत की कमान शुभमन गिल के हाथों में होगी, जबकि विराट कोहली, रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह जैसे स्टार खिलाड़ी इस सीरीज का हिस्सा हैं। ऐसे में फैंस वनडे सीरीज को लेकर काफी उत्साहित हैं। आइये जानते हैं कि भारत बनाम इंग्लैंड, पहला वनडे मैच कब और कहां खेला जाएगा? और इस मैच को लाइव कैसे देख सकेंगे-

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भारत बनाम इंग्लैंड, पहला वनडे मैच कब खेला जाएगा?

भारत बनाम इंग्लैंड, पहला वनडे मैच मंगलवार 14 जुलाई 2026 को खेला जाएगा।

भारत बनाम इंग्लैंड, पहला वनडे मैच कहां खेला जाएगा?

भारत बनाम इंग्लैंड, पहला वनडे मैच बर्मिंघम के एजबेस्टन में खेला जाएगा।

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भारत बनाम इंग्लैंड, पहले वनडे मैच के लिए टॉस कितने बजे होगा? 

भारत बनाम इंग्लैंड, पहले वनडे मैच के लिए टॉस मंगलवार 14 जुलाई 2026 को भारतीय समयानुसार, दोपहर 3.00 बजे होगा।

भारत बनाम इंग्लैंड, पहले वनडे मैच में पहली गेंद कब फेंकी जाएगी?

भारत बनाम इंग्लैंड, पहले वनडे मैच में पहली गेंद मंगलवार 14 जुलाई 2026 को भारतीय समयानुसार, दोपहर 3.30 बजे फेंकी जाएगी।

भारत बनाम इंग्लैंड, पहले वनडे मैच किस टीवी चैनल पर लाइव देख सकेंगे? 

पढ़ें :- IND vs ENG ODI : अब वनडे में रोहित-कोहली लेंगे इंग्लैंड से टी20 की हार का बदला, जानें- कब और कहां खेले जाएंगे मैच

भारत बनाम इंग्लैंड, पहले वनडे मैच को भारतीय फैंस Sony Sports Network पर लाइव देख सकते हैं।

भारत बनाम इंग्लैंड, पहले वनडे मैच की लाइव स्ट्रीमिंग किस ऐप या वेबसाइट पर उपलब्ध होगी?

भारत बनाम इंग्लैंड, पहले वनडे मैच की लाइव स्ट्रीमिंग Sony LIV प्लेटफ़ॉर्म पर उपलब्ध होगी।

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