आखिरी टेस्ट के लिए इंग्लैंड की प्लेइंग-11 घोषित, टीम में इस तूफानी गेंदबाज की हुई वापसी

धर्मशाला। इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ पांचवें और आखिरी टेस्ट के लिए प्लेइंग-11 की बुधवार को घोषणा कर दी है। इंग्लिश टीम मैनेजमेंट ने प्लेइंग-11 में सिर्फ एक बदलाव किया है। तेज गेंदबाज ओली रॉबिन्सन (Fast Bowler Ollie Robinson) की जगह तूफानी गेंदबाज मार्क वुड (Storm Bowler Mark Wood) की वापसी हुई है। उन्हें चौथे टेस्ट में आराम दिया गया था और उनकी जगह रॉबिन्सन खेले थे। भारत पहले ही यह सीरीज चुका है। सीरीज में टीम इंडिया ने 3-1 की अजेय बढ़त हासिल कर ली है। आखिरी टेस्ट जीतकर टीम इंडिया (Team India) विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023-25 चक्र (World Test Championship 2023-25 cycle) में अपनी स्थिति को और मजबूत करना चाहेगी। भारतीय टीम (Team India) फिलहाल WTC में शीर्ष पर है।

पांचवें टेस्ट के लिए इंग्लैंड की प्लेइंग-11: जैक क्राउली, बेन डकेट, ओली पोप, जो रूट, जॉनी बेयरस्टो, बेन स्टोक्स (कप्तान), बेन फोक्स (विकेटकीपर), शोएब बशीर, टॉम हार्टले, मार्क वुड, जेम्स एंडरसन।

