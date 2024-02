IND vs ENG Live : इंग्लैंड टीम पहली पारी 319 के स्कोर पर ऑल आउट, भारत को मिली 126 रन की बढ़त, सिराज को चार विकेट

IND vs ENG Live : इंग्लैंड की पहली पारी राजकोट टेस्ट (Rajkot Test) में 319 रन पर सिमट गई है। भारत ने अपनी पहली पारी में 445 रन बनाए थे। इस लिहाज से दूसरी पारी में टीम इंडिया (Team India) 126 रन के बढ़त के साथ बल्लेबाजी के लिए उतरेगी। इंग्लैंड ने आज दो विकेट पर 207 रन से आगे खेलना शुरू किया और 112 रन बनाने में ही बाकी बचे आठ विकेट गंवा दिए। अश्विन के बिना उतरी टीम इंडिया (Team India) के बाकी गेंदबाजों ने पूरा जोर लगा दिया और उनकी कमी नहीं खलने दी। दो सत्र में ही इंग्लैंड की पूरी टीम को निपटा दिया। शुक्रवार को जब बेन डकेट और जो रूट बल्लेबाजी कर रहे थे, तो किसी ने नहीं सोचा था कि इतने कम टोटल पर इंग्लिश टीम ऑलआउट (England Team All Out ) हो जाएगी। हालांकि, भारतीय गेंदबाजों ने गजब का प्रदर्शन किया है।

शुक्रवार को जैक क्राउली (15) और ओली पोप (39) आउट हुए थे। आज का खेल शुरू होते ही इंग्लैंड ने लगातार दो ओवर में दो विकेट गंवा दिए थे। बुमराह ने शनिवार को विकेट का खाता खोला और उन्होंने जो रूट को पवेलियन भेजा। इसके बाद अगले ही ओवर में कुलदीप यादव (Kuldeep Yadav) ने जॉनी बेयरस्टो को एल्बीडब्ल्यू आउट किया। वह खाता नहीं खोल सके। इस बीच बेन डकेट ने अपने 150 रन पूरे किए। हालांकि, इसके बाद वह ज्यादा देर नहीं टिक सके। कुलदीप ने फिरकी का जादू दिखाते हुए डकेट को शुभमन गिल के हाथों कैच कराया। वह 151 गेंद में 23 चौके और दो छक्के की मदद से 153 रन बना सके।

शनिवार को लंच तक बेन स्टोक्स और बेन फोक्स नाबाद थे। लंच से वापस आते ही इंग्लिश टीम (England Team) को लगातार दो गेंद पर दो झटके लगे। इंग्लैंड की पारी के 65वें ओवर की आखिरी गेंद पर रवींद्र जडेजा ने बेन स्टोक्स को जसप्रीत बुमराह के हाथों कैच कराया था। वह 41 रन बना पाए थे। इसके अगले ओवर यानी 66वें ओवर की पहली गेंद पर मोहम्मद सिराज ने बेन फोक्स को रोहित के हाथों कैच कराया। फोक्स 13 रन बनाकर आउट हुए। 314 के स्कोर पर इंग्लैंड को दो और झटके लगे।

सिराज ने रेहान अहमद को क्लीन बोल्ड किया। वह छह रन बना सके। इसके अगले ही ओवर में जडेजा ने टॉम हार्टले को विकेटकीपर ध्रुव जुरेल के हाथों स्टंप कराया। इसके बाद सिराज ने जेम्स एंडरसन (1) को क्लीन बोल्ड कर इंग्लैंड की पारी को 314 रन पर समेट दिया। भारत की ओर से सिराज ने सबसे ज्यादा चार विकेट झटके। वहीं, कुलदीप और जडेजा को दो-दो विकेट मिले। बुमराह-अश्विन ने एक-एक विकेट लिया।