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IND vs ENG Toss : इंग्लैंड ने जीता टॉस, भारत करेगा गेंदबाजी; प्लेइंग इलेवन में इन खिलाड़ियों को मिला मौका

IND vs ENG Toss : आज (14 जुलाई) से भारत और इंग्लैंड के बीच तीन वनडे मैचों की सीरीज का आगाज होने जा रहा है। सीरीज का पहला मैच बर्मिंघम में खेला जाना है। इस मैच के लिए टॉस हो चुका है और इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रुक ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। मैच दोपहर 3.30 बजे से शुरू होगा।

By Abhimanyu 
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IND vs ENG Toss : आज (14 जुलाई) से भारत और इंग्लैंड के बीच तीन वनडे मैचों की सीरीज का आगाज होने जा रहा है। सीरीज का पहला मैच बर्मिंघम में खेला जाना है। इस मैच के लिए टॉस हो चुका है और इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रुक ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। मैच दोपहर 3.30 बजे से शुरू होगा।

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पहले वनडे के लिए दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन

इंग्लैंड (प्लेइंग इलेवन): जैकब बेटेल, बेन डकेट, जो रूट, हैरी ब्रूक (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), सैम कुरेन, विल जैक, जोफ्रा आर्चर, लियाम डॉसन, जोश टोंग, आदिल राशिद
भारत (प्लेइंग इलेवन): रोहित शर्मा, शुबमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, गुरनूर बराड़, जसप्रित बुमरा, प्रसिद्ध कृष्णा

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