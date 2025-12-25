IND vs NZ ODI Series: अब न्यूजीलैंड के खिलाफ RO-KO का दिखेगा एक्शन; जानें- पूरा शेड्यूल और स्ट्रीमिंग की डिटेल

IND vs NZ ODI Series: विजय हज़ारे ट्रॉफी में भारतीय टीम के दो बड़े दिग्गज- रोहित शर्मा और विराट कोहली (RO-KO) का जलवा देखने को मिल रहा है। बुधवार को दोनों ही खिलाड़ियों ने अपनी घरेलू टीमों के लिए मैच जिताऊ शतकीय पारी खेली है। जिसके बाद फैंस उन्हें टीम इंडिया की जर्सी में फिर से देखने के लिए बेताब हैं। हालांकि, रोहित और कोहली अगले महीने यानी जनवरी 2026 में न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में खेलते हुए नजर आने वाले हैं।

दरअसल, भारत और न्यूजीलैंड की बीच तीन वनडे मैचों की सीरीज का आगाज 11 जनवरी होने जा रहा है। सीरीज का पहला मैच वडोदरा में खेला जाना है। मेहमान टीम न्यूजीलैंड ने आगामी वनडे सीरीज के लिए अपनी टीम का ऐलान कर दिया है, लेकिन भारतीय टीम की घोषणा अभी बाकी है। हालांकि, पूर्व कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली के मौजूद फॉर्म को देखते हुए कोई संदेह नहीं कि उन्हें आगामी वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम में शामिल किया जाएगा। आइये जानते हैं कि भारत बनाम न्यूजीलैंड वनडे सीरीज के मैच कब और कहां खेले जाएंगे? इन मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग कहां उपलब्ध होगी।

भारत बनाम न्यूजीलैंड वनडे सीरीज का पूरा शेड्यूल

पहला वनडे: भारत बनाम न्यूजीलैंड पहला वनडे मैच रविवार 11 जनवरी 2026 को वडोदरा के बीसीए स्टेडियम, कोटाम्बी स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मैच के लिए भारतीय समयानुसार, दोपहर 01:00 बजे टॉस होगा। मैच दोपहर 01:30 बजे से शुरू होगा।

दूसरा वनडे: भारत बनाम न्यूजीलैंड दूसरा वनडे मैच बुधवार 14 जनवरी 2026 को राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम, खंडेरी स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मैच के लिए भारतीय समयानुसार, दोपहर 01:00 बजे टॉस होगा। मैच दोपहर 01:30 बजे से शुरू होगा।

तीसरा वनडे: भारत बनाम न्यूजीलैंड तीसरा वनडे मैच रविवार 18 जनवरी 2026 को इंदौर के होलकर क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मैच के लिए भारतीय समयानुसार, दोपहर 01:00 बजे टॉस होगा। मैच दोपहर 01:30 बजे से शुरू होगा।

कैसे लाइव देख पाएंगे भारत बनाम न्यूजीलैंड वनडे सीरीज के मैच

भारत बनाम साउथ अफ्रीका, वनडे सीरीज के मैचों का लाइव टेलीकास्ट भारत में स्टार स्पोर्ट्स पर किया जाएगा। इसके अलावा, भारतीय फैंस के लिए वनडे मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग JioCinema ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।