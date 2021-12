IND vs SA: केएल राहुल ने खेली शतकीय पारी, 15 साल बाद टूटा ये रिकॉर्ड

IND vs SA: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहले टेस्ट मैच की शुरूआत हो चुकी है। पहले टेस्ट मैच में टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बेहतरीन पारी खेली। टीम इंडिया की तरफ से केएल राहुल ने बेहतरीन पारी खेली और शतक लगाया। राहुल दक्षिण अफ्रीका में शतकीय पारी खेलने वाले भारत के दूसरे ओपनर बन गए हैं।

केएल राहुल से पहले भारतीय टीम के लिए 15 साल पहले वसीम जाफर ने बतौर ओपनर शतक लगाया था। उन्होंने जनवरी 2007 में केपटाउन में 116 रन की पारी खेली थी। इसके बाद टीम इंडिया दो बाद दक्षिण अफ्रीका गई लेकिन कोई भी ओपनर शतक नहीं लगा पाया। वहीं, अब केएल राहुल ने ये रिकॉर्ड बनाकर 15 सालों का सूखा समाप्त कर दिया है।

💯

A phenomenal century by @klrahul11 here at the SuperSport Park.

This is his 7th Test ton 👏👏#SAvIND pic.twitter.com/mQ4Rfnd8UX

— BCCI (@BCCI) December 26, 2021