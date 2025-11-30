IND vs SA Live Score : भारत ने दक्षिण अफ्रीका को दिया 350 रनों का टारगेट, विराट कोहली ने रांची में जड़ी तूफानी सेंचुरी

  1. हिन्दी समाचार
By संतोष सिंह 
Updated Date

रांची। विराट कोहली (Virat Kohli) के शतक और रोहित शर्मा (Rohit Sharma) तथा केएल राहुल (KL Rahul) के अर्धशतकों की मदद से भारतीय टीम (Team India) ने पहले वनडे में दक्षिण अफ्रीका के सामने 350 रनों का लक्ष्य रखा है। रांची में खेले जा रहे इस मुकाबले में टीम इंडिया (Team India) ने 50 ओवर में आठ विकेट पर 349 रन बनाए। अब जिम्मेदारी गेंदबाजों पर है।

पढ़ें :- रोहित शर्मा ने बनाया वनडे में सबसे ज्यादा छक्कों का वर्ल्ड रिकॉर्ड, शाहिद अफरीदी को छोड़ा पीछे

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला आज रांची के जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स (JSCA International Stadium Complex) में हो रहा है। इस मुकाबले में केएल राहुल भारतीय टीम (Team India)की कप्तानी कर रहे हैं। मुकाबले में टॉस साउथ अफ्रीका ने जीता है और पहले गेंदबाजी चुनी। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए कोहली के शतक और रोहित-केएल राहुल (KL Rahul) की फिफ्टी दम पर साउथ अफ्रीका (South Africa) के सामने 350 रनों का लक्ष्य रखा है।

