IND vs SA: सेनुरन मुथुसामी ने जड़ा पहला टेस्ट शतक, मुश्किल में टीम इंडिया

IND vs SA 2nd Test Day 2: गुवाहाटी टेस्ट के दूसरे दिन साउथ अफ्रीका की टीम मजबूती स्थिति में नजर आ रही है। सेनुरन मुथुसामी के पहले टेस्ट शतक के बदौलत टीम ने 400+ रन का स्कोर खड़ा कर दिया है। 135 ओवर के खेल तक साउथ अफ्रीका का स्कोर- 422/ 7 है। मुथुसामी 197 गेंदों में 105 रन और मार्को जेनसन 51 गेंदों में 49 रन बनाकर नाबाद हैं।

सेनुरन मुथुसामी भारत के खिलाफ नंबर 7 या उससे नीचे से टेस्ट शतक बनाने वाले तीसरे SA बैट्समैन हैं। उनसे पहले क्विंटन डी कॉक (111, विशाखापत्तनम, 2019) और लांस क्लूजनर (102*, केप टाउन, 1997) ऐसा कर चुके हैं। इस शतकीय पारी में 9 चौके और 4 छक्के शामिल रहे हैं। अगर भारत को यह मैच जीतना है तो साउथ अफ्रीका को जल्दी ऑल आउट करना होगा। बता दें कि भारत दो मैचों की सीरीज में 0-1 से पहले ही पीछे है। दूसरा मैच गंवाने का मतलब है कि भारत को एक साल के भीतर दूसरी बार घर पर क्लीन स्वीप का सामना करना पड़ेगा।