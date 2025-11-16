IND vs SA: साउथ अफ्रीका की दूसरी पारी 153 रनों पर सिमटी, भारत को मिला 124 रनों का लक्ष्य

IND vs SA 1st Test Day 3 Live: कोलकाता टेस्ट के तीसरे दिन साउथ अफ्रीका की दूसरी पारी 153 रनों के स्कोर पर सिमट गयी है। जिसके बाद भारत को पहला टेस्ट मैच जीतने के लिए 124 रन बनाने हैं। इस पारी में कप्तान टेम्बा बावुमा की नाबाद 55 रन का अहम योगदान रहा है, जबकि भारत के लिए रवींद्र जड़ेजा ने सबसे ज्यादा 4 विकेट अपने नाम किए।

कल शाम साउथ अफ्रीका के सात विकेट गिरने के बाद यह उनकी उम्मीद से कुछ ज़्यादा रन है। उस समय मेहमान टीम सिर्फ़ 63 रन से आगे थी। लेकिन आज सुबह के रोलर इफेक्ट और कप्तान टेम्बा बावुमा की शानदार पारी के संयोजन ने उन्हें इस मैच में लड़ने का मौका दिया है। बावुमा ने कुल 136 गेंदें खेलीं, जो इस मुश्किल पिच पर अपने आप में एक उपलब्धि है, और वह आउट भी नहीं हुए। अंत में उनके जोड़ीदार कम पड़ गए।

भारत के लिए लक्ष्य 124 है। हालांकि, मेजबान टीम को संभलकर बल्लेबाजी करनी होगी, क्योंकि ये अस्थिर उछाल वाली पिच को बर्ताव को समझना उतना आसान नहीं है। इसके अलावा, कप्तान शुभमन गिल के बाहर होने के बाद उनके पास एक बल्लेबाज भी कम है।