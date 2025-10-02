IND vs WI 1st Test Live: वेस्ट इंडीज पर कहर बनकर टूटे सिराज, लंच ब्रेक तक आधी टीम लौटी पवेलियन

IND vs WI 1st Test: भारत और वेस्टइंडीज के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मैच आज 2 अक्टूबर से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस मैच में मेहमान टीम के कप्तान रोस्टन चेज़ ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। लेकिन, यह फैसले वेस्टइंडीज पर भारी पड़ता दिखा रहा है। पहले दिन लंच ब्रेक तक वेस्टइंडीज की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी है।

भारत के खिलाफ पहले टेस्ट में बल्लेबाजी करने उतरी वेस्टइंडीज टीम को पहला झटका मोहम्म्द सिराज ने 12 रन के कुल स्कोर पर दिया। उन्होंने तेजनारायण चंद्रपॉल को विकेट के पीछे कैच आउट कराया। इसके बाद जसप्रीत बुमराह ने मेहमान टीम को 20 रन एक स्कोर पर दूसरा झटका दिया। जॉन कैंपबेल 8 रन बनाकर बुमराह की गेंद पर विकेटकीपर ध्रुव जुरेल को कैच थमा बैठे। फिर सिराज ने 10वें ओवर में ब्रैंडन किंग को बोल्ड आउट किया और एलिक अथानाज़े को 12वें ओवर में पवेलियन का रास्ता दिखाया। इस तरह से वेस्टइंडीज की टीम ने एक घंटे के भीतर 42 के स्कोर पर चार विकेट गंवा दिये।

इसके बाद कप्तान रोस्टन चेज़ ने शाई होप के साथ मिलकर वेस्टइंडीज की लड़खड़ाती पारी को संभालने की कोशिश की। दोनों के बीच 48 रनों की साझेदारी हुई, लेकिन लंच ब्रेक से पहले कुलदीप यादव ने होप को बोल्ड आउट करने भारत को 5वीं सफलता दिलाई। कप्तान चेज़ 22 रन बनाकर नाबाद रहे हैं।