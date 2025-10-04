IND vs WI Test: तीसरे दिन बल्लेबाजी करने नहीं उतरी टीम इंडिया, पहली पारी घोषित

IND vs WI 1st Test Day 3: अहमदाबाद टेस्ट के तीसरे दिन भारतीय टीम बल्लेबाजी करने नहीं उतरी है। तीसरे दिन का खेल शुरू होने से पहले मेजबान टीम ने अपनी पहली पारी 448/5 स्कोर पर घोषित कर दी है। जिसके बाद वेस्टइंडीज टीम शनिवार को दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने उतरी है। भारत को पहली पारी में 286 रनों बढ़त हासिल की है।

भारत ने 286 रनों की बढ़त के साथ दूसरे दिन का अंत मज़बूती से किया था। मेज़बान टीम के लिए यह दिन यादगार रहा, जिसमें तीन शतक जड़े। केएल राहुल ने शुरुआत में ही धीमी शुरुआत की और उनकी गेंद स्लिप में लग गई, लेकिन आगे चलकर उन्होंने लय पकड़ी और घरेलू मैदान पर अपना दूसरा टेस्ट शतक जड़ा। वहीं, ध्रुव जुरेल, गिल के आउट होने के बाद आते ही आत्मविश्वास से भरे दिखे – शांत, संयमित और अपने पहले टेस्ट शतक की ओर बढ़े।

राहुल के आउट होने के बाद ध्रुव जुरेल ने रविंद्र जड़ेजा के साथ मिलकर भारतीय पारी को 400 रनों के पार पहुंचाया। इस दौरान जुरेल ने 190 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। वह 210 गेंदों में 125 रन बनाकर आउट हुए। जुरेल का यह शतक 9वीं पारी में आया है। वह भारत की ओर से टेस्ट शतक जड़ने वाले 12वीं विकेटकीपर बल्लेबाज हैं। रवींद्र जडेजा ने आक्रामक शुरुआत की, स्पिनरों पर आक्रामक रुख अपनाया और फिर खुद पर नियंत्रण रखते हुए एक और शतक जड़ा।

वेस्टइंडीज़ ने भी कुछ मौकों पर अनुशासन दिखाया, लेकिन दबाव को ज़्यादा देर तक नहीं झेल पाई। उनके गेंदबाजों ने दूसरे दिन केवल तीन ही विकेट लिए। दूसरे दिन स्टंप्स की घोषणा तक, भारत ने 5 विकेट के नुकसान पर 448 रन बना लिए थे। जड़ेजा 176 गेंदों में 104 रन और वाशिंगटन सुंदर 13 गेंदों में 9 रन बनाकर लौटे।