  1. हिन्दी समाचार
  2. क्रिकेट
  3. IND vs WI Test: तीसरे दिन बल्लेबाजी करने नहीं उतरी टीम इंडिया, पहली पारी घोषित

IND vs WI Test: तीसरे दिन बल्लेबाजी करने नहीं उतरी टीम इंडिया, पहली पारी घोषित

IND vs WI 1st Test Day 3: अहमदाबाद टेस्ट के तीसरे दिन भारतीय टीम बल्लेबाजी करने नहीं उतरी है। तीसरे दिन का खेल शुरू होने से पहले मेजबान टीम ने अपनी पहली पारी 448/5 स्कोर पर घोषित कर दी है। जिसके बाद वेस्टइंडीज टीम शनिवार को दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने उतरी है। भारत को पहली पारी में 286 रनों बढ़त हासिल की है। 

By Abhimanyu 
Updated Date

IND vs WI 1st Test Day 3: अहमदाबाद टेस्ट के तीसरे दिन भारतीय टीम बल्लेबाजी करने नहीं उतरी है। तीसरे दिन का खेल शुरू होने से पहले मेजबान टीम ने अपनी पहली पारी 448/5 स्कोर पर घोषित कर दी है। जिसके बाद वेस्टइंडीज टीम शनिवार को दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने उतरी है। भारत को पहली पारी में 286 रनों बढ़त हासिल की है।

पढ़ें :- IND vs WI Stumps Day 2: दूसरे दिन भारत के तीन बल्लेबाजों ने जड़ा शतक, स्टंप्स तक टीम का स्कोर- 448/5

भारत ने 286 रनों की बढ़त के साथ दूसरे दिन का अंत मज़बूती से किया था। मेज़बान टीम के लिए यह दिन यादगार रहा, जिसमें तीन शतक जड़े। केएल राहुल ने शुरुआत में ही धीमी शुरुआत की और उनकी गेंद स्लिप में लग गई, लेकिन आगे चलकर उन्होंने लय पकड़ी और घरेलू मैदान पर अपना दूसरा टेस्ट शतक जड़ा। वहीं, ध्रुव जुरेल, गिल के आउट होने के बाद आते ही आत्मविश्वास से भरे दिखे – शांत, संयमित और अपने पहले टेस्ट शतक की ओर बढ़े।

राहुल के आउट होने के बाद ध्रुव जुरेल ने रविंद्र जड़ेजा के साथ मिलकर भारतीय पारी को 400 रनों के पार पहुंचाया। इस दौरान जुरेल ने 190 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। वह 210 गेंदों में 125 रन बनाकर आउट हुए। जुरेल का यह शतक 9वीं पारी में आया है। वह भारत की ओर से टेस्ट शतक जड़ने वाले 12वीं विकेटकीपर बल्लेबाज हैं। रवींद्र जडेजा ने आक्रामक शुरुआत की, स्पिनरों पर आक्रामक रुख अपनाया और फिर खुद पर नियंत्रण रखते हुए एक और शतक जड़ा।

वेस्टइंडीज़ ने भी कुछ मौकों पर अनुशासन दिखाया, लेकिन दबाव को ज़्यादा देर तक नहीं झेल पाई। उनके गेंदबाजों ने दूसरे दिन केवल तीन ही विकेट लिए। दूसरे दिन स्टंप्स की घोषणा तक, भारत ने 5 विकेट के नुकसान पर 448 रन बना लिए थे। जड़ेजा 176 गेंदों में 104 रन और वाशिंगटन सुंदर 13 गेंदों में 9 रन बनाकर लौटे।

पढ़ें :- Dhruv Jurel Maiden Test 100: ध्रुव जुरेल ने जड़ा करियर का पहला टेस्ट शतक, भारत का स्कोर 400 के पार
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

IND vs WI Test: तीसरे दिन बल्लेबाजी करने नहीं उतरी टीम इंडिया, पहली पारी घोषित

IND vs WI Test: तीसरे दिन बल्लेबाजी करने नहीं उतरी टीम इंडिया,...

IND vs WI Stumps Day 2: दूसरे दिन भारत के तीन बल्लेबाजों ने जड़ा शतक, स्टंप्स तक टीम का स्कोर- 448/5

IND vs WI Stumps Day 2: दूसरे दिन भारत के तीन बल्लेबाजों...

Dhruv Jurel Maiden Test 100: ध्रुव जुरेल ने जड़ा करियर का पहला टेस्ट शतक, भारत का स्कोर 400 के पार

Dhruv Jurel Maiden Test 100: ध्रुव जुरेल ने जड़ा करियर का पहला...

IND vs WI Live: केएल राहुल ने जड़ा 11वां टेस्ट शतक, कप्तान गिल की फिफ्टी; लंच ब्रेक तक भारत का स्कोर- 218/3

IND vs WI Live: केएल राहुल ने जड़ा 11वां टेस्ट शतक, कप्तान...

वेस्टइंडीज की पहली पारी 162 रनों पर सिमटी, मोहम्मद सिराज ने झटके सबसे ज्यादा विकेट

वेस्टइंडीज की पहली पारी 162 रनों पर सिमटी, मोहम्मद सिराज ने झटके...

IND vs WI : 'अपोलो टायर्स' लिखी जर्सी में उतरा भारत, शास्त्री चुटकी लेते हुए बोले- उम्मीद है यह लंबा टिकेगी

IND vs WI : 'अपोलो टायर्स' लिखी जर्सी में उतरा भारत, शास्त्री...