भारत और मालदीव ने मजबूत और अटूट बंधन स्थापित किया जो कूटनीति से परे : पीएम मोदी

नई दिल्ली। मालदीव ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने शनिवार को जमकर तोप के गोले दागे। मालदीव अपना 60वां स्वतंत्रता दिवस का आयोजन माले के रिपब्लिक स्क्वायर में किया गया है। मालदीव के स्वतंत्रता दिवस पर विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हैं। समारोह में मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू भी मौजूद हैं। बता दे कि मालदीव 26 जुलाई 1965 को अंग्रेजों से आजाद होकर एक संपूर्ण स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ था। स्वतंत्रता दिवस पर मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने कहा कि भारत और मालदीव ने मजबूत और अटूट बंधन स्थापित किया है जो कूटनीति से परे है। मालदीव और भारत के बीच 60 वर्षों के राजनयिक संबंधों पर मुइज्जू ने इसे साझा इतिहास और स्थायी साझेदारी बताया

मालदीव को भारत देगा 4850 करोड़ रुपए का ऋण

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मालदीव को 4,850 करोड़ रुपये की ऋण सुविधा देने की घोषणा करते हुए कहा कि भारत को इस द्वीपीय राष्ट्र का सबसे भरोसेमंद मित्र होने पर गर्व है। मोदी ने यह टिप्पणी मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के साथ व्यापक वार्ता के बाद की, जिसमें व्यापार, रक्षा और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने मालदीव को 56.5 करोड़ अमेरिकी डॉलर (4,850 करोड़ रुपये) की ऋण सुविधा देने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में आपसी सहयोग आपसी विश्वास का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि भारत हमेशा मालदीव की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने में उसका समर्थन करेगा।

It was an honour to attend the 60th Independence Day celebrations of the Maldives. This momentous occasion showcased the rich cultural heritage and vibrant spirit of the Maldivian people. It also signified the country’s journey of transformation over the years gone by. From its… pic.twitter.com/s46PXOewVt

