BREAKING: भारत ने वेस्टइंडीज को पहले टेस्ट मैच में एक पारी और 140 रनों से हराया, जड़ेजा ने बल्ले के बाद गेंद से किया कमाल

IND vs WI 1st Test Highlights: अहमदाबाद टेस्ट में भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ बड़ी जीत दर्ज की है। खेल के तीसरे दिन भारत ने बिना बल्लेबाजी किए 448/5 स्कोर पर पारी घोषित कर दी थी। जिसके बाद वेस्टइंडीज की टीम अपनी दूसरी पारी में 146 रन के स्कोर पर ढेर हो गयी। इस तरह से मेजबान टीम ने एक पारी और 140 रनों से बड़ी जीत दर्ज की। जिसमें उपकप्तान रविंद्र जड़ेजा अहम योगदान रहा है। स्टार ऑल राउंडर ने शतक नाबाद शतकीय पारी के बाद 4 विकेट भी चटकाए। 

By Abhimanyu 
Updated Date

पढ़ें :- IND vs WI: जड़ेजा-कुलदीप की फिरकी के सामने वेस्टइंडीज का सरेंडर, भारत जीत के करीब

भारत ने तीसरे दिन की शुरुआत 286 रनों की बढ़त के साथ पारी घोषित करके की। इसके बाद दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने उतरी वेस्टइंडीज टीम को मोहम्मद सिराज ने शुरुआती झटका दिया, जिसमें नीतीश रेड्डी के शानदार कैच ने टैगेनरिन चंद्रपॉल को आउट किया। इसके बाद, रवींद्र जडेजा ने मोर्चा संभाला और अनिश्चित बल्लेबाज़ी क्रम को अपने घेरे में ले लिया और मेहमान टीम का स्कोर 46/5 कर दिया। अथानाज़े और ग्रीव्स के बीच थोड़ी साझेदारी हुई, लेकिन वाशिंगटन सुंदर ने सिराज के एक ही ओवर में दो विकेट लेने से पहले ही पारी को तोड़ दिया। आखिरी विकेट कुलदीप यादव के नाम रहा। इसी के साथ भारत ने दो मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है।

