अमेरिका को सबक सिखाने के लिए भारत ने कसी कमर, 40 देशों में चलाया जाएगा विशेष अभियान

India-US Tariff War: अमेरिका के मनमाने 50 प्रतिशत टैरिफ का जवाब देने के लिए भारत अब यूरोपीय और एशियाई देशों में अपने निर्यात को बढ़ावा देने वाला है। खबर है कि कपड़ा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 40 प्रमुख देशों में विशेष प्रचार अभियान चलाने की योजना बनाई गयी है। भारत इन बाजारों में एक रणनीतिक योजना के तहत काम करेगा, जिसमें उद्योग समूह, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल और देश के मिशन की अहम भूमिका होगी।

समाचार एजेंसी पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने 40 प्रमुख देशों में कपड़ा निर्यात (Textile Exports) को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रचार अभियान चलाने की योजना बनाई गयी है। जिनमें जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, नीदरलैंड, पोलैंड, कनाडा, मेक्सिको, रूस, बेल्जियम, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात और ऑस्ट्रेलिया जैसे महत्वपूर्ण बाजार भी शामिल हैं। इस पहल का मकसद भारत को गुणवत्ता, स्थिरता और नवीनता वाले कपड़ा उत्पादों का भरोसेमंद आपूर्तिकर्ता के रूप में स्थापित करना है।

रिपोर्ट्स के अनुसार, भारत पहले से ही 220 से अधिक देशों को वस्त्र निर्यात (Textile Exports) करता है, लेकिन इन 40 प्रमुख देशों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने का यही असली अवसर हैं, जहां कुल मिलाकर लगभग 590 अरब डॉलर का वस्त्र और परिधान आयात होता है। भारत की वर्तमान बाजार हिस्सेदारी मात्र 5-6 प्रतिशत है, जिसे बढ़ाने का लक्ष्य है। विश्व स्तर पर इस क्षेत्र का आयात बाजार 800.77 अरब डॉलर का है। भारत विश्व व्यापार में 4.1% हिस्सेदारी के साथ छठा सबसे बड़ा निर्यातक है।