चुनाव व होली से पहले सोनौली बॉर्डर पर भारत–नेपाल अधिकारियों की हाई-लेवल बैठक, सीमा सुरक्षा कड़ी

पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज :: पड़ोसी राष्ट्र नेपाल में होने वाले चुनाव एवं आगामी होली पर्व को ध्यान में रखते हुए जनपद महराजगंज में कानून-व्यवस्था और सीमा सुरक्षा को और अधिक मजबूत बनाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी महराजगंज संतोष कुमार शर्मा व पुलिस अधीक्षक महराजगंज सोमेंद्र मीना ने सोनौली बॉर्डर पर नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण समन्वय बैठक की।

भारत–नेपाल अंतरराष्ट्रीय सीमा से जुड़े संवेदनशील मुद्दों पर केंद्रित इस बैठक में सीमा पार की सुरक्षा व्यवस्था, आवागमन की प्रभावी निगरानी, संदिग्ध गतिविधियों की रोकथाम तथा चुनाव व त्योहारी सीजन में अतिरिक्त सतर्कता जैसे बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा हुई। अधिकारियों ने स्पष्ट निर्देश दिए कि इस अवधि में किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार्य नहीं होगी।

बैठक में SSB तथा स्थानीय पुलिस को सीमा क्षेत्र में संयुक्त गश्त बढ़ाने, दोनों देशों की एजेंसियों के बीच खुफिया सूचनाओं के त्वरित आदान-प्रदान, संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी तथा संदिग्ध व्यक्तियों की गहन जांच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

अधिकारियों ने यह भी कहा कि सीमा क्षेत्र में किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि, तस्करी या आपराधिक हरकत की सूचना तत्काल उच्चाधिकारियों को दी जाए तथा आवश्यक कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। चुनाव के दौरान शांति, सुरक्षा और पारदर्शिता बनाए रखना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

बैठक में नेपाल के जिला अधिकारी सहित दोनों देशों की सुरक्षा एवं सीमा प्रबंधन से जुड़े विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। भारत–नेपाल प्रशासन के इस संयुक्त प्रयास से सीमा सुरक्षा व्यवस्था के और अधिक सुदृढ़ होने की उम्मीद जताई गई है।