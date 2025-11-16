कोलकाता टेस्ट में भारत की शर्मनाक हार, साउथ अफ्रीका ने 30 रनों से जीता मैच

IND vs SA 1st Test Highlights: कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेले गए पहले टेस्ट मैच में भारत को 30 रनों से शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है। इस मैच के तीसरे दिन अफ्रीका की दूसरी पारी 153 रनों के स्कोर पर सिमट गयी है। जिसके बाद भारत को जीत के लिए 124 रन बनाने थे। लेकिन, टीम नौ विकेट के नुकसान पर सिर्फ 93 रन ही बना सकी। जबकि कप्तान शुभमन गिल बल्लेबाजी के लिए उपलब्ध नहीं थे।

कल शाम साउथ अफ्रीका के सात विकेट गिरने के बाद यह उनकी उम्मीद से कुछ ज़्यादा रन थे। उस समय मेहमान टीम सिर्फ़ 63 रन से आगे थी। लेकिन आज सुबह के रोलर इफेक्ट और कप्तान टेम्बा बावुमा की शानदार पारी के संयोजन ने उन्हें इस मैच में लड़ने का मौका दिया। बावुमा ने कुल 136 गेंदें खेलीं, जो इस मुश्किल पिच पर अपने आप में एक उपलब्धि है, और वह आउट भी नहीं हुए। अंत में उनके जोड़ीदार कम पड़ गए। इसके बाद भारत को 124 रनों का लक्ष्य मिला। हालांकि, मेजबान टीम के बल्लेबाज अस्थिर उछाल वाली पिच पर टिककर खेल नहीं सके।

भारत को शुरुआती दो झटके मार्को यानसेन ने दिये। उन्होंने जायसवाल और राहुल को सस्ते में पवेलियन भेज दिया। जिसके बाद जुरेल और वाशिंगटन के बीच एक छोटी साझेदारी हुई। लेकिन, जुरेल के आउट होने के बाद विकेटों का पतन शुरू हो गया। इस बीच वाशिंगटन ने 31 रनों की संघर्षपूर्ण पारी खेली। अंत में अक्षर पटेल ने कुछ बड़े शॉट लगाए। वह 26 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। साउथ अफ्रीका की ओर से साइमन हार्मर ने सबसे ज्यादा 4 विकेट अपने नाम किए।