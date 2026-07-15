भारत-ब्रिटेन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आज से लागू , व्हिस्की, सुपर लग्जरी कारों से लेकर ब्यूटी प्रोडक्ट्स तक हो जाएंगे काफी सस्ते

नई दिल्ली। भारत-ब्रिटेन (India-UK) के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) बुधवार से लागू हो गया है। एफटीए (FTA) लागू होने के साथ ही भारत में आने वाले ब्रिटेन के सामानों की कीमत बहुत कम हो जाएगी यानी ये काफी सस्ते हो जांगे, क्योंकि आयात-निर्यात पर भारी टैरिफ कटौती (Tariff Cut) देखने को मिलेगी। बीते जून महीने में India-UK FTA लागू होने की तारीख का ऐलान किया गया था। इस बड़ी डील के तहत ब्रिटिश व्हिस्की से लेकर डिफेंडर कार तक सस्ती मिलने लगेगी।

110 फीसदी घट जाएंगे स्कॉच-व्हिस्की के दाम

विदेश व्यापार महानिदेशालय (Directorate General of Foreign Trade) द्वारा इस एफटीए को लेकर बीते जून महीने में जारी एक नोटिफिकेशन के मुताबिक, UK-India FTA लागू होने से जो चीजें सस्ती होंगी। उनमें सबसे ज्यादा लाभ ब्रिटेन के स्कॉच व्हिस्की बिजनेस को होने वाला है। भारत में अभी स्‍कॉच व्हिस्‍की पर 150 फीसदी का टैरिफ लगाया जाता है, लेकिन अब एफटीए के लागू होने के बाद इसके प्राइस में कटौती की जाएगी। इसपर ड्यूटी कई किस्‍तों में कट करके 40 फीसदी तक लाया जाएगा। इसका मतलब है कि धीरे-धीरे स्‍कॉच व्हिस्‍की के दाम 110 फीसदी तक कम हो जाएंगे।

लग्जरी कारें भी हो जाएंगी सस्ती

FTA में कोटा व्यवस्था के तहत ऑटोमोबाइल पर टैरिफ भी 100 फीसदी से घटाकर सिर्फ 10% कर दिया जाएगा। इसका मतलब है कि ब्रिटेन से इम्‍पोर्ट होने वाली लैंड रोवर, जुगआर, Rolls Royce और एस्‍टन मार्टिन, डिफेंडर जैसी कारें सस्‍ती कीमतों पर मिल सकेंगी।

नोटिफिकेशन के मुताबिक, पहले साल 20,000 कारें कम ड्यूटी पर इंपोर्ट हो सकती हैं। 3000cc+ (पेट्रोल) से 2500cc+ (डीजल) की 10,000 कारें इंपोर्ट होंगी। जिनकी कस्‍टम ड्यूटी 110% से घटकर 30% हो जाएगी। 1500cc से 3000cc तक की 5,000 कारें इंपोर्ट की जा सकती हैं। इन कारों पर इम्‍पोर्ट ड्यूटी 66% से घटकर 50% होगी। बाद में इसे धीरे-धीरे करके कम किया जाएगा। 15 साल बाद इन कारों पर कस्‍टम ड्यूटी को कम करके 10% पर लाया जाएगा। इसके अलावा अन्य सामानों में ब्यूटी प्रोडक्ट्स समेत कई अन्य उत्पादों पर लगने वाले 22% तक के टैरिफ को या तो एफटीए के तहत तत्काल या फिर 10 वर्षों तक की अवधि में खत्म कर दिया जाएगा।

भारत के सामान UK में ड्यूटी फ्री

India-UK FTA के तहत भारत के सामानों को यूके में Tariff Cutया ड्यूटी फ्री किया जाएगा। इनमें कपड़े, जूते और कुछ फूड प्रोडक्ट्स शामिल हैं। टेक्सटाइल गारमेंट पर यूके में 12% की ड्यूटी लगती है। केमिकल्‍स पर 8 फीसदी, बेस मेटल्‍स पर 10 फीसदी की ड्यूटी लगती है, लेकिन अब इस डील से 99 फीसदी वस्‍तुएं यूके में ‘0%’ के तहत आएंगी।

एफटीए से इकोनॉमी को बूस्ट

ब्रिटिश सरकार (British Government) द्वारा इस लेकर बीते महीने जो अनुमान जाहिर किए गए थे, उनके अनुसार, भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था (UK Economy) में 4.8 अरब पाउंड का इजाफा होगा और वास्तविक वेतन में 2.2 अरब पाउंड की वृद्धि देखने को मिलेगी। लंदन इस समझौते को भारत द्वारा अब तक लागू किया गया सबसे बड़ा व्यापक व्यापार समझौता बता रहा है।