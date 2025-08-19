  1. हिन्दी समाचार
  3. INDIA VP Candidate: आज विपक्षी उपराष्ट्रपति कैंडिडेट के लिए खरगे के आवास पर बैठक, ये तीन नाम आए सामने

INDIA VC Candidate: अगले महीने होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए सत्तारूढ़ एनडीए ने सीपी राधाकृष्णन को अपना उम्मीदवार बनाया है, जिनका जीतना लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि एनडीए को संसद के दोनों सदनों में बहुमत हासिल है। लेकिन, इंडिया गठबंधन भी अपना उम्मीदवार जरूर उतारेगा। वहीं, उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के नाम पर चर्चा के लिए विपक्षी दलों के नेताओं की अहम बैठक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर बुलाई गई है। इस बैठक के बाद आधिकारिक तौर पर उम्मीदवार के नाम की घोषणा हो सकती है। 

By Abhimanyu 
मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर तीनों नामों की चर्चा है, जिसमें पहला नाम पूर्व इसरो वैज्ञानिक मैलस्वामी अन्नादुरई का है, जिन्होंने चंद्रयान-1 मिशन की अगुवाई की थी। दूसरा नाम तमिलनाडु से डीएमके के सांसद तिरुचि सिवा का है, जो एक बड़ा तमिल चेहरा हैं। आगामी तमिलनाडु विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर उन्हे उम्मीदवार बनाया जा सकता है। वहीं, तीसरा नाम तुषार गांधी का भी सामने आ रहा है जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के परपोते हैं। विपक्ष चाहता है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए होने जा रहे इस बार के चुनाव को ‘लोकतंत्र और संविधान की रक्षा’ की लड़ाई के रूप में पेश किया जाए।

बता दें कि एनडीए ने महाराष्ट्र के राज्यपाल और तमिलनाडु के बड़े चेहरे सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित किया है। राधाकृष्णन बुधवार को अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने मीडिया से कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में विभिन्न दलों, खासकर विपक्ष से राधाकृष्णन का समर्थन करने की अपील की ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनका सर्वसम्मति से चुनाव हो। उन्होंने महाराष्ट्र के राज्यपाल, जो तमिलनाडु के एक अनुभवी भाजपा नेता हैं, का एनडीए सांसदों से परिचय कराया और उनके लंबे सार्वजनिक जीवन का हवाला दिया जिसमें उन्होंने विभिन्न पदों पर कुशलतापूर्वक कार्य किया।

