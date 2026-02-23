'जो भारतीय नागरिक अभी ईरान में हैं वे तुरंत देश छोड़ दें...' भारत के दूतावास ने अपने सिटीजन को जारी की चेतावनी

US-Iran Tension : अमेरिका के साथ तनाव और तेरहान में मौजूदा हालातों को देखते हुए भारत ने अपने नागरिकों तुरंत ईरान छोड़ने की चेतावनी जारी की है। देश में स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि जो भारतीय नागरिक अभी ईरान में हैं वे कमर्शियल फ़्लाइट समेत ट्रांसपोर्ट के मौजूद तरीकों से ईरान छोड़ दें।

भारतीय दूतावास की ओर से सोमवार (23 फरवरी 2026) को जारी एडवाइजरी में कहा गया है- “भारत सरकार की 5 जनवरी 2026 को जारी की गई एडवाइज़री को जारी रखते हुए, और ईरान में बदलते हालात को देखते हुए, जो भारतीय नागरिक अभी ईरान में हैं (स्टूडेंट, तीर्थयात्री, बिज़नेस करने वाले और टूरिस्ट) उन्हें सलाह दी जाती है कि वे कमर्शियल फ़्लाइट समेत ट्रांसपोर्ट के मौजूद तरीकों से ईरान छोड़ दें।”

एडवाइजरी में आगे कहा गया- “14 जनवरी 2026 की एडवाइज़री में यह दोहराया जाता है कि सभी भारतीय नागरिकों और PIO को पूरी सावधानी बरतनी चाहिए, विरोध या प्रदर्शन वाली जगहों से बचना चाहिए, ईरान में भारतीय एम्बेसी के संपर्क में रहना चाहिए और किसी भी डेवलपमेंट के लिए लोकल मीडिया पर नज़र रखनी चाहिए।”

“ईरान में सभी भारतीय नागरिकों से रिक्वेस्ट है कि वे अपने ट्रैवल और इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट, जिसमें पासपोर्ट और ID शामिल हैं, अपने पास आसानी से रखें। उनसे रिक्वेस्ट है कि इस बारे में किसी भी मदद के लिए वे भारतीय एम्बेसी से संपर्क करें।”

भारतीय दूतावास ने जारी की हेल्पलाइन

मोबाइल नंबर: +989128109115, +989128109109, +989128109102 और +989932179359

ईमेल: cons.tehran@mea.gov.in