भारतीय पत्रकार वेलफेयर, एसोसिएशन ने कार्यालय पर किया झंडारोहण

लखनऊ। भारतीय पत्रकार वेलफेयर, एसोसिएशन, लखनऊ सेक्टर-जे, रेलनगर आशियाना में 79 वां स्वतंत्रता दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस पावन अवसर पर एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. इंद्र कुमार चौरिसया ने झंडारोहण किया। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने ध्वजारोहण कर स्वतंत्रता दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान राष्ट्रगान से सारा परिसर देशभक्ति से लबरेज हो गया।
स्वतंत्रता दिवस के इस कार्यक्रम में हाईकोर्ट के अधिवक्ता बीके यादव, हाईकोर्ट के अधिवक्ता मनोज यादव, आजीत श्रीवास्तव, आकाश, संतोष, मोहित, अनिल, हरिओम, दीपक, अनिल, शिवमोहन अन्य लोग सम्लित हुए।