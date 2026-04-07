indigo Flight Operation : खराब मौसम के बीच दिल्ली एयरपोर्ट पर इंडिगो की उड़ानें प्रभावित, ट्रैवल एडवाइजरी जारी

indigo Flight Operation : राष्ट्रीय राजधानी में खराब मौसम की स्थिति के कारण इंडिगो (IndiGo) ने 7 अप्रैल यानी मंगलवार को एक ट्रैवल एडवाइजरी (Travel Advisory) जारी कर यात्रियों को संभावित रुकावटों के प्रति आगाह किया। आसमान में बादल छाए रहने से उड़ानों के शेड्यूल (Indigo Flight Operation) पर असर पड़ा है।
अचानक खराब मौसम के कारण दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर उड़ानों का संचालन बाधित हो गया, जिससे कई उड़ानों के आने-जाने में देरी हुई। IndiGo ने एक ट्रैवल एडवाइज़री (Travel Advisory) जारी कर यात्रियों से अपनी Flight Status चेक करने और एयरपोर्ट के लिए थोड़ा ज़्यादा समय लेकर निकलने का आग्रह किया है।
यह एडवाइज़री तब आई है जब IMD ने अगले कुछ घंटों में दिल्ली के ज़्यादातर जिलों में हल्की बारिश और आंधी-तूफ़ान के लिए ‘Yellow Alert’ जारी किया है।
Travel Advisory
Bad weather over #Delhi has impacted flight schedules. We are closely monitoring the weather and doing our best to get you where you need to be, safely and smoothly.
We request that you stay updated on your flight status via our website or app. Please be…
— IndiGo (@IndiGo6E) April 7, 2026