अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की करेंगी मंत्रिमंडल का विस्तार, सात नए मंत्रियों के शामिल होने की उम्मीद

नई दिल्ली। नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की (Interim Prime Minister Sushila Karki) रविवार रात तक अपने मंत्रिमंडल (Cabinet) का विस्तार करेंगी, जिसमें सात नए मंत्रियों के शामिल होने की उम्मीद है। राष्ट्रपति कार्यालय के एक अधिकारी ने बताया कि अंतरिम सरकार की प्रमुख सुशीला कार्की सात नए मंत्रियों को शामिल करेंगी। नए मंत्रियों के विभागों और उनकी जिम्मेदारियों के बारे में विवरण अभी आधिकारिक तौर पर जारी नहीं किया गया है। यह घोषणा देश के राजनीतिक (political) परिदृश्य को बदलने वाले जेन-जेड (Gen-Z) के नेतृत्व वाले आंदोलन के बाद अंतरिम सरकार को मजबूत करने के चल रहे प्रयासों के बीच हुई है। इससे पहले दिन में, नेपाल में भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव (Indian Ambassador Naveen Srivastava) ने सिंघा दरबार स्थित मंत्रालय कार्यालय में ऊर्जा, शहरी विकास और भौतिक अवसंरचना मंत्री कुलमन घीसिंग से मुलाकात की।

राजदूत श्रीवास्तव घीसिंग के कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने नेपाल के महत्वपूर्ण क्षेत्रों के विकास के लिए समर्थन की पुष्टि की। यह नेपाल के हालिया राजनीतिक परिवर्तन के बाद भारत की निरंतर राजनयिक भागीदारी (diplomatic involvement) के अनुरूप है। घीसिंग सितंबर के पहले सप्ताह में जेन-जेड क्रांति के बाद गठित अंतरिम सरकार के प्रमुख मंत्रियों में से एक हैं। घीसिंग ने कहा कि भारत ने नेपाल के बुनियादी ढांचे और ऊर्जा क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और हम इस सहयोग को और मजबूत करने के लिए तत्पर हैं। अंतरिम कैबिनेट के प्रमुख सदस्यों के साथ उनकी हालिया बैठकें नेपाल के संक्रमणकालीन चरण के दौरान घनिष्ठ संबंधों को बढ़ावा देने और रणनीतिक सहयोग की पेशकश करने में भारत की रुचि का संकेत देती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने पिछले हफ्ते अंतरिम सरकार की नवनियुक्त प्रधानमंत्री सुशीला कार्की के साथ गुरुवार को टेलीफोन पर बातचीत की थी। नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश और अब देश की पहली महिला प्रधानमंत्री सुशीला कार्की को जेन जेड के नेतृत्व वाले आंदोलन का समर्थन प्राप्त है जिसने नेपाल के राजनीतिक परिदृश्य को बदल दिया है।

मार्च के पहले सप्ताह तक पद रहेंगी अंतरिम प्रधानमंत्री कार्की

इसे जनरेशन-जेड क्रांति के रूप में संदर्भित किया जाता है, इसने केपी शर्मा ओली (KP Sharma Oli) के शासन को गिरा दिया, हालांकि, आंदोलन ने 74 लोगों की जान ले ली जब पुलिस ने प्रदर्शनकारियों (protesters) के खिलाफ घातक बल का इस्तेमाल किया। अंतरिम प्रधानमंत्री कार्की मार्च 2026 के पहले सप्ताह तक पद पर रहेंगी। चुनाव की घोषणा कर दी गई और उन्हें विदाई देते हुए एक नए कार्यकारी प्रमुख का चयन किया जाएगा। आठ सितंबर को विरोध प्रदर्शन, मुख्य रूप से जनरेशन जेड (Generation Z) युवा कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में, भ्रष्टाचार, जवाबदेही की कमी और राजनीतिक अभिजात वर्ग की कथित विफलता के कारण नेपाली सरकार (nepali government) द्वारा सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने से बढ़ी थी। नेपाल के 73 वर्षीय पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने व्यापक विरोध प्रदर्शनों के बाद 12 सितंबर को अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। व्यापक विरोध प्रदर्शनों के बाद प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद, प्रदर्शनकारियों ने सामूहिक रूप से उनकी ईमानदारी और स्वतंत्रता (Freedom) का हवाला देते हुए अंतरिम पद के लिए उनके नाम का समर्थन किया था।