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Inverters in monsoon : मानसून में इनवर्टर को रखें सुरक्षित, अपनाएं ये आसान उपाय

  हम लोगों से बहुत से लोग मॉनसून का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। ठंडा मौसम, ताज़ी हवा और गर्मी से राहत एक सुखद बदलाव हो सकता है। हालाँकि, बारिश का मौसम एक ऐसी चुनौती भी लेकर आता है जिससे बार-बार बिजली जाना।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Inverters in monsoon :  हम लोगों से बहुत से लोग मॉनसून का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। ठंडा मौसम, ताज़ी हवा और गर्मी से राहत एक सुखद बदलाव हो सकता है। हालाँकि, बारिश का मौसम एक ऐसी चुनौती भी लेकर आता है जिससे बार-बार बिजली जाना। मानसून में नमी और बिजली कटौती के कारण इनवर्टर और बैटरी पर ज्यादा दबाव पड़ता है। सही जगह पर रखकर, नियमित वाटर लेवल चेक करके और डिस्टिल्ड पानी का इस्तेमाल कर बैटरी को सुरक्षित रखा जा सकता है।

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असल में, मॉनसून के मौसम में बैकअप सिस्टम के हर हिस्से पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है।

बारिश के मौसम में घरों में अक्सर ये समस्याएं होती हैं:

बार-बार बिजली जाना
लंबे समय तक बिजली न रहना
ज़्यादा नमी
वोल्टेज में ज़्यादा उतार-चढ़ाव
बैकअप पावर पर ज़्यादा निर्भरता

सही जगह
मानसून के दौरान इनवर्टर को सुरक्षित रखने के लिए सबसे जरूरी है कि उसे सही जगह पर रखा जाए।

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नमी या सीलन का असर न हो
इनवर्टर और बैटरी को ऐसी जगह रखना चाहिए जहां पानी, नमी या सीलन का असर न हो।

सूखी और हवादार जगह
बैटरी को हमेशा सूखी और हवादार जगह पर रखें और उसे सीधे जमीन पर रखने के बजाय थोड़ी ऊंचाई पर रखना बेहतर होता है।

दीवार से चिपकाकर न रखें
साथ ही, इनवर्टर को दीवार से चिपकाकर नहीं रखना चाहिए, ताकि उसके आसपास हवा का सही प्रवाह बना रहे और गर्मी आसानी से बाहर निकल सके।

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