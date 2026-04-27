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ऋषभ पंत ने मानी कप्तानी की गलती, बताया किसने भेजा पूरन को सुपर ओवर खेलने

लखनऊ सुपर जायंट्स को कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ रोमांचक मुकाबले में सुपर ओवर में हार का सामना करना पड़ा। बीते हुए कल इकाना स्टेडियम में खेले गए इस मैच में दोनों टीमें 20 ओवर के बाद 155 रन पर बराबरी पर रहीं, जिसके बाद मुकाबला सुपर ओवर तक पहुंचा। अंत में केकेआर ने बाजी मार ली और एलएसजी की यह सीजन की छठी हार बन गई...

By हर्ष गौतम 
Updated Date

Lucknow:  लखनऊ सुपर जायंट्स को कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ रोमांचक मुकाबले में सुपर ओवर में हार का सामना करना पड़ा। बीते हुए कल इकाना स्टेडियम में खेले गए इस मैच में दोनों टीमें 20 ओवर के बाद 155 रन पर बराबरी पर रहीं, जिसके बाद मुकाबला सुपर ओवर तक पहुंचा। अंत में केकेआर ने बाजी मार ली और एलएसजी की यह सीजन की छठी हार बन गई।

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क्या रहा मैच का हाल?

पहले बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स ने 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 155 रन बनाए। टीम के लिए रिंकू सिंह ने सबसे शानदार पारी खेलते हुए 51 गेंदों पर नाबाद 83 रन बनाए। उनकी पारी में 7 चौके और 5 छक्के शामिल रहे। आखिरी ओवर में उन्होंने दिग्वेश राठी के खिलाफ लगातार चार छक्के लगाकर मैच का रुख बदल दिया। वहीं एलएसजी के लिए मोहसिन खान ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट झटके। 156 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए लखनऊ की बल्लेबाजी फिर लड़खड़ा गई। टीम की ओपनिंग जोड़ी में बदलाव किया गया, जहां एडेन मार्करम को मिचेल मार्श के साथ भेजा गया, जबकि आयुष बडोनी को नंबर 5 पर उतारा गया। इसके बावजूद बल्लेबाजी यूनिट एक साथ नहीं चल सकी। आखिरी गेंद पर मोहम्मद शमी ने छक्का लगाकर स्कोर 155 तक पहुंचाया और मैच को सुपर ओवर में पहुंचा दिया।

सुपर ओवर में कप्तान ऋषभ पंत ने निकोलस पूरन पर भरोसा जताया, लेकिन यह फैसला भारी पड़ गया। सुनील नरेन ने पूरन और एडेन मार्करम दोनों को आउट कर सिर्फ 1 रन दिया, जो आईपीएल इतिहास के सबसे कम सुपर ओवर स्कोर में से एक रहा। इसके बाद केकेआर ने आसानी से लक्ष्य हासिल कर जीत दर्ज कर ली।

“हमें ब्रेक की जरूरत है। हम रिफ्रेश होंगे”: ऋषभ पंत

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मैच के बाद ऋषभ पंत ने अपनी कप्तानी पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा, “हमें ब्रेक की जरूरत है। हम रिफ्रेश होंगे। दबाव हमेशा रहेगा, लेकिन जवाब हमें अंदर ढूंढने हैं, बाहर नहीं। हर खिलाड़ी को जिम्मेदारी लेनी होगी, यह एक-दो खिलाड़ियों की नहीं, पूरी यूनिट की बात है।” पूरन को सुपर ओवर में भेजने के फैसले पर पंत ने कहा, “हमने ग्रुप में बात की थी और निकी का नाम सामने आया। भले ही वह अपनी बेस्ट फॉर्म में न हो, लेकिन मुश्किल समय में अपने खिलाड़ी पर भरोसा करना पड़ता है। वह कभी भी मैच जिता सकता है।” पंत के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर फैंस नाराज नजर आए। कई लोगों का मानना है कि आउट ऑफ फॉर्म पूरन को सुपर ओवर में भेजना गलत फैसला था। वहीं कुछ फैंस ने दिग्वेश राठी से आखिरी ओवर करवाने के फैसले पर भी सवाल उठाए। लगातार हार के बाद अब एलएसजी पर प्लेऑफ की दौड़ से बाहर होने का खतरा भी मंडराने लगा है।

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