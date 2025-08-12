आईपीएस अधिकारी बीके सिंह यूपी के नए पुलिस महानिदेशक नियुक्त

  1. हिन्दी समाचार
सीनियर आईपीएस अधिकारी बीके सिंह को यूपी का नया पुलिस महानिदेशक (DG) नियुक्त किया है। बीके सिंह का पूरा नाम बिनोद के. सिंह है। वो 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी है। बीके सिंह मूलरूप से बिहार की राजधानी पटना के रहने वाले हैं। उनके पिता का नाम श्रीकृष्णा सिंह है।

लखनऊ।  सीनियर आईपीएस अधिकारी बीके सिंह को यूपी का नया पुलिस महानिदेशक (DG) नियुक्त किया है। बीके सिंह का पूरा नाम बिनोद के. सिंह है। वो 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी है। बीके सिंह मूलरूप से बिहार की राजधानी पटना के रहने वाले हैं। उनके पिता का नाम श्रीकृष्णा सिंह है। उनका जन्म 9 मई 1971 में हुआ था। बीके सिंह में हिस्ट्री सब्जेक्ट से एमए, एमफिल और एलएलबी किया हुआ है। सीनियर आईपीएस बीके सिंह मौजूदा समय में अपर पुलिस महानिदेशक साइबर क्राइम के पद पर तैनात है। उन्हें अभी तक कई महत्वपूर्ण सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है।

