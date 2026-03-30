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ईरान ने ठुकराया पाकिस्तान का प्रस्ताव, अमेरिका से सिर्फ बिचौलियों के जरिए बहुत ज्यादा और बेतुकी मांगें भेजी गई

पाकिस्तान (Pakistan) ने दावा किया था कि वह अमेरिका और ईरान (US- Iran) के बीच चल रहे युद्ध को खत्म करने के लिए सीधी बातचीत की मेजबानी करने के लिए तैयार है, लेकिन पाकिस्तान (Pakistan) के इस प्रस्ताव को ईरान ने पूरी तरह खारिज कर दिया है।

By संतोष सिंह 
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नई दिल्ली। पाकिस्तान (Pakistan) ने दावा किया था कि वह अमेरिका और ईरान (US- Iran) के बीच चल रहे युद्ध को खत्म करने के लिए सीधी बातचीत की मेजबानी करने के लिए तैयार है, लेकिन पाकिस्तान (Pakistan) के इस प्रस्ताव को ईरान ने पूरी तरह खारिज कर दिया है।

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मुंबई में ईरान के महावाणिज्य दूतावास (Consulate General of Iran) ने सोमवार को कहा कि अमेरिका के साथ कोई सीधी बातचीत नहीं हुई है, सिर्फ बिचौलियों के जरिए ही बहुत ज्यादा और बेतुकी मांगें भेजी गई हैं। दूतावास ने कहा कि पाकिस्तान के मंच उसका अपना मामला हैं और ईरान ने उनमें हिस्सा नहीं लिया। महावाणिज्य दूतावास (Consulate General) ने एक बयान में कहा, कि अमेरिका के साथ कोई सीधी बातचीत नहीं हुई, सिर्फ बिचौलियों के जरिए बहुत ज्यादा और बेतुकी मांगें भेजी गई हैं। अमेरिका की कूटनीति लगातार बदलती रहती है, लेकिन हमारा रुख साफ है।

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