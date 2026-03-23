VIDEO: युद्ध के बीच ईरान ने जारी किया एक वीडियो, फुटेज देख इजरायल और अमेरिका की रातों की नींद गायब

नई दिल्ली। ईरान के सरकारी मीडिया इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ़ ईरान ब्रॉडकास्टिंग ने एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में एक विशाल भूमिगत सैन्य परिसर दिखाया गया है, जो आधुनिक हथियारों से भरा हुआ है। यह वीडियो अमेरिका के उस दावे को गलत साबित करने की कोशिश है, जिसमें कहा गया था कि ईरान की सैन्य क्षमताएं पूरी तरह से नष्ट हो चुकी हैं। IRIB न्यूज़ के इस फुटेज में एक भूमिगत सुविधा के अंदर मिसाइलों की कतारें” दिखाई गई हैं, जो देश की बैलिस्टिक क्षमताओं के विशाल पैमाने को उजागर करती हैं। अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षकों को एक साफ़ संदेश देते हुए, इस रणनीतिक स्थल को जान-बूझकर देश के छिपे हुए हथियारों के भंडार के संबंध में हिमशैल का सिरा बताया गया।

🚨Iran has just released a video of an underground facility packed with Air Defense Missiles pic.twitter.com/OMCbQJGX4b — Iran Updates🚨 (@IranUpdatesNow) March 23, 2026

शक्ति का यह दृश्य प्रदर्शन ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के उन दावों के साथ मेल खाता है कि उसने चल रहे जवाबी अभियान ट्रू प्रॉमिस 4 के तहत मिसाइल हमलों की 75वीं लहर को अंजाम दिया है। प्रेस टीवी की एक रिपोर्ट के अनुसार, नवीनतम हमलों में इज़राइली सैन्य ठिकानों और सऊदी अरब में एक प्रमुख संयुक्त राज्य सैन्य प्रतिष्ठान, US प्रिंस सुल्तान एयर बेस को निशाना बनाया गया। एक आधिकारिक बयान में, IRGC ने कहा कि यह अभियान शहीद कमांडरों के सम्मान में चलाया गया था और इसे इज़राइल और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लगातार किए जा रहे हमलों की प्रतिक्रिया बताया। इसने आगे कहा कि ये हमले उन्नत बैलिस्टिक मिसाइलों का उपयोग करके किए गए थे और इसकी खुफिया इकाइयों द्वारा की गई सटीक जासूसी पर आधारित थे। बयान में आगे दावा किया गया कि लक्ष्यों में कई स्थानों पर इज़राइली सैनिकों की नई सैन्य तैनाती और छिपने के स्थान शामिल थे। इसने यह भी ज़ोर देकर कहा कि सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयर बेस पर इसलिए हमला किया गया क्योंकि यह ईरान के खिलाफ अमेरिकी हमलावरों की तैनाती और हवाई अभियानों के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में कार्य करता है।