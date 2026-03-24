Iran-US Ceasefire : ईरान के नये सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई अमेरिका से वार्ता को माने, रिपोर्ट में किया गया दावा

नई दिल्ली। अल अरेबिया की रिपोर्ट (Al Arabiya Report) के मुताबिक ईरान के नये सर्वोच्च नेता (Iran’s New Supreme Leader) मोजतबा खामनेई (Mojtaba Khamenei) बातचीत के लिए मान गए हैं। उन्होंने अमेरिका (US) के साथ बातचीत और समझौते के लिए सहमति जताई है। इससे जारी तनाव के बीच कूटनीतिक रास्ता खुलने के संकेत मिल रहे हैं।

बता दें कि एक दिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान से अच्छी बातचीत जारी है। इस बीच अब एक बड़ी खबर सामने आई है। इजरायली मीडिया के हवाले से अल अरबिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई ने अमेरिका के साथ बातचीत शुरू करने और एक संभावित समझौते की दिशा में आगे बढ़ने पर सहमति जताई है। यह कदम मौजूदा संघर्ष के बीच एक संभावित कूटनीतिक पहल का संकेत देता है।