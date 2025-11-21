  1. हिन्दी समाचार
  2. देश
  3. ट्रंप से मिलने से बच रहे PM मोदी? कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने G20 समिट से पहले उठाए सवाल

ट्रंप से मिलने से बच रहे PM मोदी? कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने G20 समिट से पहले उठाए सवाल

PM Modi G20 Summit: पीएम नरेंद्र मोदी आज G20 समिट में शामिल होने के लिए साउथ अफ्रीका के तीन दिवसीय दौरे पर रवाना हुए हैं। इस बार G20 समिट जोहान्सबर्ग में आयोजित किया जा रहा है। लेकिन, अमेरिका ने इस समिट में शामिल न होने का फैसला किया है। यानी पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात नहीं होगी। इन घटनाक्रमों के बीच कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने दावा किया कि पीएम मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मिलने से बच रहे हैं।

By Abhimanyu 
Updated Date

PM Modi G20 Summit: पीएम नरेंद्र मोदी आज G20 समिट में शामिल होने के लिए साउथ अफ्रीका के तीन दिवसीय दौरे पर रवाना हुए हैं। इस बार G20 समिट जोहान्सबर्ग में आयोजित किया जा रहा है। लेकिन, अमेरिका ने इस समिट में शामिल न होने का फैसला किया है। यानी पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात नहीं होगी। इन घटनाक्रमों के बीच कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने दावा किया कि पीएम मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मिलने से बच रहे हैं।

पढ़ें :- कांग्रेस ने वोट चोरी के आरोप को लेकर पंजाब में शुरू किया हस्ताक्षर कैंपेन, भूपेश बघेल बोले-राष्ट्रपति को सौपेंगे ज्ञापन

कांग्रेस महासचिव और प्रवक्ता जयराम रमेश ने शुक्रवार को पीएम मोदी के साउथ अफ्रीका रवाना होने के बाद एक्स पोस्ट में लिखा, “प्रधानमंत्री आज और कल साउथ अफ्रीका में G20 समिट में शामिल हो रहे हैं। वे यह सुरक्षित तरीके से कर रहे हैं क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप और US इस समिट का बॉयकॉट कर रहे हैं। याद करें कि मिस्टर मोदी कुछ दिन पहले इंडिया-ASEAN समिट के लिए कुआलालंपुर नहीं गए थे क्योंकि तब उन्हें प्रेसिडेंट ट्रंप से आमने-सामने मिलना पड़ता।”

पढ़ें :- सरकार का इंटेलीजेंस पूरी तरह से फेल, केवल विपक्षी नेताओं की जासूसी करने में लगाया: भूपेश बघेल

रमेश ने आगे लिखा, “यह बहुत बड़ी बात है कि US के सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट मार्को रुबियो ने कहा है कि US, साउथ अफ्रीका के G20 के सॉलिडैरिटी, इक्वालिटी और सस्टेनेबिलिटी के थीम का इस आधार पर विरोध करता है कि ये एंटी-अमेरिकनिज़्म हैं। इत्तेफ़ाक से, यह वही मार्को रुबियो हैं जिन्होंने 10 मई को शाम 5:37 बजे सबसे पहले दुनिया को ऑपरेशन सिंदूर को अचानक रोकने की घोषणा की थी। G20 प्रेसीडेंसी हर साल बदलती रहती है। भारत ने नवंबर 2023 में इंडोनेशिया से पदभार संभाला था और नवंबर 2024 में ब्राज़ील को सौंप दिया था। अब साउथ अफ्रीका को US को सौंपना है जो मौजूद नहीं होगा।”

कांग्रेस सांसद ने लिखा, “तो अगला G20 समिट अब से एक साल बाद US में होगा। तब तक, शायद, US के साथ भारत का ट्रेड (या) डील हो जाएगा। लेकिन अगर पिछले सात महीनों में, प्रेसिडेंट ट्रंप ने 61 बार दावा किया है कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर रोक दिया है, तो सोचिए कि अगले बारह महीनों में वे कितनी बार ये दावे दोहराएंगे। क्या ‘मेरे अच्छे दोस्त’ के साथ गले मिलना फिर से शुरू होगा या सिर्फ़ हाथ मिलाना होगा या मिस्टर मोदी नहीं जाएंगे – यह तो वक्त ही बताएगा।”

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

ट्रंप से मिलने से बच रहे PM मोदी? कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने G20 समिट से पहले उठाए सवाल

ट्रंप से मिलने से बच रहे PM मोदी? कांग्रेस नेता जयराम रमेश...

PM मोदी आज साउथ अफ्रीका रवाना, G20 शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल

PM मोदी आज साउथ अफ्रीका रवाना, G20 शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल

छापेमारी करने पहुंची थी ईडी की टीम, कोयला व्यापारी ने बचने की लिए छोड़ दिये पालतू कुत्ते

छापेमारी करने पहुंची थी ईडी की टीम, कोयला व्यापारी ने बचने की...

कुछ के करतूत की कीमत पूरे कश्मीरियों को चुकानी पड़ रही, पूरे कश्मीर को न करें बदनाम : मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला

कुछ के करतूत की कीमत पूरे कश्मीरियों को चुकानी पड़ रही, पूरे...

कांग्रेस ने वोट चोरी के आरोप को लेकर पंजाब में शुरू किया हस्ताक्षर कैंपेन, भूपेश बघेल बोले-राष्ट्रपति को सौपेंगे ज्ञापन

कांग्रेस ने वोट चोरी के आरोप को लेकर पंजाब में शुरू किया...

बिहार में बीएसपी के इकलौते विधायक सतीश यादव ने मायावती से की मुलाकात

बिहार में बीएसपी के इकलौते विधायक सतीश यादव ने मायावती से की...