प्रयागराज माघ मेले में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की जान को खतरा? कांग्रेस के पूर्व MLC दीपक सिंह दिन-रात सुरक्षा देने को तैयार

प्रयागराज। प्रयागराज माघ मेले (Prayagraj Magh Mela) में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद (Shankaracharya Swami Avimukteshwaranand) के शिष्यों ने उनकी जान को खतरा बताया है। इसके बाद ‘मुहिम’ संगठन ने उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेने का अनुरोध किया है। इस संबंध में कांग्रेस के पूर्व एमएलसी दीपक सिंह ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद (Shankaracharya Swami Avimukteshwaranand) को पत्र लिखा है, जिसमें 50-50 कार्यकर्ताओं की सुरक्षा टुकड़ी तैनात करने की अनुमति मांगी गई है।

पूर्व एमएलसी दीपक सिंह (Former Congress MLC Deepak Singh) ने अपने पत्र में शंकराचार्य की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने लिखा है कि विश्वसनीय सूत्रों, प्रत्यक्षदर्शियों और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कुछ असामाजिक तत्व शंकराचार्य के शिविर क्षेत्र में घुस गए थे और उनकी हत्या का प्रयास भी किया गया।

पत्र में यह भी उल्लेख है कि आधी रात में उनकी रेकी कराए जाने, संदिग्ध व्यक्तियों की मौजूदगी और जिस दिन उन्हें स्नान से रोका गया, उसी दिन साधु-संतों तथा नन्हे साधकों पर लाठीचार्ज जैसी घटनाएँ सामने आईं। इन घटनाओं में कई साधकों को चोटें आईं, जिन्हें अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और चिंताजनक बताया गया है।

दीपक सिंह ने पत्र के माध्यम से यह आशंका भी जताई है कि घटनास्थल पर पुलिस बल के साथ कुछ राजनीतिक दलों से जुड़े असामाजिक तत्वों की मौजूदगी की चर्चा सामने आई है। इससे पूरे घटनाक्रम को लेकर संदेह और गहरा गया है।

पूर्व एमएलसी दीपक सिंह (Former Congress MLC Deepak Singh) ने बताया कि उत्तर प्रदेश में कार्यरत सामाजिक-सांस्कृतिक संगठन “मुहिम” के माध्यम से वे यह कार्य कर रहे हैं। संगठन से जुड़े 150 अनुशासित एवं समर्पित कार्यकर्ता शंकराचार्य की व्यक्तिगत एवं शिविर सुरक्षा के लिए दिन-रात सेवा देने को तैयार हैं। प्रस्ताव के अनुसार, 50-50 कार्यकर्ताओं की तीन टुकड़ियां बनाकर 8-8 घंटे की शिफ्ट में सुरक्षा प्रदान करने की अनुमति मांगी गई है। पूर्व एमएलसी ने स्पष्ट किया है कि यह कोई राजनीतिक गतिविधि या प्रदर्शन नहीं, बल्कि सनातन परंपरा के रक्षक की सुरक्षा का संकल्प है।