'क्या बिहार में सोने की खदान या तेल का भंडार है जो यहां घुसपैठिए आएंगे...' ओवैसी ने एनडीए पर साधा निशाना

Infiltrators controversy in Bihar elections: बिहार विधानसभा चुनाव के बीच एनडीए के नेता बार-बार राज्य में घुसपैठ का दावा करते रहे हैं। उनका आरोप है कि विपक्षी दल घुसपैठियों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इस पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एनडीए पर पलटवार किया है। ओवैसी ने कहा कि एनडीए मुसलमानों की प्रगति को नजरअंदाज कर उन्हें बदनाम करने में लगा हुआ है।

By Abhimanyu 
एक निजी न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में AIMIM चीफ ओवैसी ने घुसपैठ के दावों को खारिज करते हुए तर्क दिया कि घुसपैठ के आरोपों को तब स्वीकार किया जा सकता है जब बिहार में सोने की खदान जैसा कोई बड़ा आकर्षण हो। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि क्या यहां (बिहार में) सोने की खान मिल गई है? अगर तेल के भंडार खोजे जाते तो वह समझते कि लोग इस बिहार की ओर भाग रहे हैं।

हैदराबाद से सांसद ओवैसी ने आगे कहा कि भारत के युवा पूरे देश में प्रवास करते हैं, लेकिन आप (एनडीए) उन्हें (प्रवास) रोकने के बजाय घुसपैठिया कहकर युवाओं को बदनाम करते हैं। उन्होंने कहा कि सीमांचल के मुसलमानों ने विभाजन के दौरान बांग्लादेश जाना पसंद नहीं किया और भारत को अपना देश चुना।

घुसपैठ के लिए पीएम मोदी और सीएम नीतीश जिम्मेदार: ओवैसी 

कथित घुसपैठ के मुद्दे पर ओवैसी ने एनडीए पर पलटवार करते हुए कहा कि अगर बिहार में घुसपैठिए मौजूद भी हैं तो इसके लिए पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार को दोषी ठहराया जाना चाहिए, क्योंकि वे कई सालों से केंद्र और बिहार की सत्ता में हैं। उन्होंने कहा, “मुख्यमंत्री आपके हैं, नीतीश कुमार, गृहमंत्री आपके हैं अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। आपकी निगरानी में घुसपैठिए कैसे आ रहे हैं? अगर घुसपैठिए हैं तो इसका मतलब है कि आप विफल रहे हैं।”

